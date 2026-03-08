El Real Madrid continúa reforzando su cantera con talento internacional y ha cerrado la incorporación de una joven promesa del baloncesto sudamericano. El club blanco ha apostado por un base brasileño que destaca por su capacidad anotadora y su talento con el balón, considerado por muchos especialistas como uno de los jugadores más prometedores de su generación.

El Real Madrid ficha al cadete Brenno Harnbaker

El Real Madrid ha incorporado a Brenno Harnbaker, un joven talento brasileño nacido en 2011 que está considerado uno de los jugadores más prometedores del baloncesto sudamericano. Con 1,78 metros de altura, el base se unirá al equipo cadete de primer año del club madridista como una apuesta de futuro para su cantera.

Harnbaker se formó en las categorías inferiores de Palmeiras y después en Pinheiros, donde destacó por su capacidad para anotar y su gran manejo del balón. Ha logrado varios títulos en categorías inferiores en Brasil y llegó a firmar actuaciones muy destacadas, lo que ha hecho que ojeadores del Real Madrid lo vean como una posible estrella del baloncesto en el futuro, de ahí su fichaje.

Las actuaciones más destacadas de Brenno Harnbaker antes del Real Madrid

Brenno Harnbaker ya ha dejado varias actuaciones muy llamativas en categorías inferiores en Brasil. En estos años en las canteras de clubes brasileños importantes como Palmeiras ha destacado por su enorme capacidad anotadora, llegando a firmar partidos con cifras muy altas. En uno de ellos consiguió anotar 52 puntos en solo 25 minutos, una actuación que llamó mucho la atención en el baloncesto base del país.

Además, durante esa misma etapa llegó a alcanzar un récord personal de 64 puntos en otro encuentro y acumuló varios premios MVP en torneos de categorías Sub-12 y Sub-13. Sus actuaciones, junto a su buen manejo del balón, su velocidad y su tiro exterior, han hecho que se le considere como uno de los bases jóvenes más prometedores de su generación.

Los referentes de Brenno Harnbaker

En una entrevista reciente en su país, el propio Brenno Harnbaker habló sobre los jugadores que más le inspiran: “Además de mi hermano Otávio, diría que mis referentes son Yago dos Santos y Stephen Curry”. Sobre el jugador de la NBA, con el que algunos lo comparan por tener un estilo similar, añadió en qué se fija de él: “Me gusta mucho porque crea jugadas para sus compañeros y por cómo se mueve cuando no tiene el balón”.