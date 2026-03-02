Stephen Curry progresa, pero Stephen Curry permanece en la enfermería (con su hermano Seth). Esperábamos la información y ESPN anuncia que el doble MVP no volverá a jugar antes de diez días, es decir cinco partidos de ausencia suplementarios (Clippers, Rockets, Thunder, Jazz, Bulls). En el mejor de los casos…

“No se puede prever cómo va a sanar”

La víspera, daba noticias de su lesión en la rodilla derecha, un síndrome femoropatelar, que lo mantiene alejado de las canchas desde finales del mes de enero: “Es un caso un poco extraño y necesitará un poco más de tiempo… No se puede realmente prever cómo va a sanar”.

No es tranquilizador y tampoco es sorprendente saber que Stephen Curry continuará viendo jugar a los Warriors desde el banquillo durante algunos días. Su lesión, también llamada “rodilla del corredor”, se manifiesta generalmente por una hinchazón y dolores alrededor de la rótula.

Los Warriors resisten, pero los playoffs se acercan…

En el estado actual, el base All-Star perdió los últimos diez partidos de su equipo y este total subirá pronto a quince. Sin él, los jugadores de Golden State resisten tanto bien como mal (4 victorias – 6 derrotas) y conservan su plaza en el Top 8 de la Conferencia Oeste.

Los Warriors esperaban recuperar a Stephen Curry justo después del All-Star Break, solo que las cosas se alargan y, mientras que Jimmy Butler y Kristaps Porzingis tampoco están ahí, esto comienza a ser algo inquietante para la continuación de su temporada.

“Con este tipo de lesión, se trata de avanzar día tras día y encadenar los buenos días. He logrado hacerlo. Espero que me dejen pronto volver a la cancha y regresar lo más rápido posible”, confiaba, el sábado, el futuro Hall of Famer. Y añadir, más pesimista: “Una vez de vuelta en la cancha, también será una cuestión de tolerancia al dolor. Pero es el tipo de cosa que no queremos dejar arrastrarse, porque puede empeorar”.