Por primera vez en su historia, el All-Star Game adopta un formato Estados Unidos contra Resto del mundo, con un torneo de tres equipos. El Team World, compuesto de jugadores internacionales, el Team Stars, compuesto de las jóvenes estrellas estadounidenses, y el Team Stripes, compuesto de los veteranos estadounidenses.

Cada equipo juega un partido de doce minutos contra los otros dos y los equipos con los dos mejores balances se enfrentan en la final para decidir el vencedor del All Star Game.

LOS TRES EQUIPOS

Team World (Coach: Darko Rajakovic): Victor Wembanyama (Spurs), Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl-Anthony Towns (Knicks), Alperen Sengun (Rockets), Jamal Murray (Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder, lesionado), Giannis Antetokounmpo (Bucks, lesionado)

Team Stars (Coach: J.B. Bickerstaff): Tyrese Maxey (Sixers), Anthony Edwards (Wolves), Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks)

Team Stripes (Coach: Mitch Johnson): LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Kawhi Leonard (Clippers), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Donovan Mitchell (Cavs), Brandon Ingram (Pelicans), De’Aaron Fox (Spurs), Stephen Curry (Warriors, lesionado)

GAME 1: TEAM WORLD / TEAM STARS

Victor Wembanyama (14 puntos, 6 rebotes, 3 tapones) anuncia inmediatamente el tono anotando los siete primeros puntos del Team World y poniendo un tapón monumental a Jalen Duren. Anthony Edwards (13 puntos) responde sin embargo al francés para dar una escasa ventaja al Team Stars (15-12). El trío Deni Avdija (7 puntos) – Pascal Siakam – Karl-Anthony Towns (10 puntos) toma entonces las cosas en sus manos. El Knick anota dos triples desde diez metros para terminar un 14-2, poniendo a los internacionales a +9 (26-17).

En la estela de Cade Cunningham (4 puntos, 3 intercepciones) y Devin Booker (5 puntos, 4 asistencias), los estadounidenses reaccionan con un 10-2 (28-27). Con dos minutos por jugar, la intensidad defensiva sube un nivel. Wemby y Jalen Johnson suben al tapón, Jamal Murray (0/6 en tiros) intercepta un balón y con 36 segundos por jugar, el Team World lidera por un punto (30-29). Dos tiros libres de Victor Wembanyama dan tres puntos de ventaja a los internacionales, pero Anthony Edwards envía el partido a prórroga de inmediato (30-30).

En este período suplementario, el primer equipo que anota cinco puntos gana el partido. Edwards abre las hostilidades a media distancia. Wemby le responde en triple, pero en la acción siguiente, el Team World deja a Scottie Barnes abierto de lejos y el Raptor, ¡sin saberlo, gana el partido!

Marcador final: 37-35 para el Team Stars

GAME 2: TEAM STARS / TEAM STRIPES

En la continuidad de su victoria en el primer partido, el Team Stars toma rápidamente la delantera. Dos triples seguidos en diez segundos de LeBron James (8 puntos) y de Kawhi Leonard (5 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias) lanzan un 12-2 que cambia la fisonomía del encuentro (17-11). Kevin Durant (5 puntos, 3 intercepciones) y Jaylen Brown (11 puntos, 3 rebotes) clavan el clavo de inmediato y como en el primer partido, el Team Stars se encuentra distanciado (26-18).

Cade Cunningham (11 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes) relanza entonces a su equipo de ambos lados de la cancha. La diferencia ya solo es de un punto pero un triple de Donovan Mitchell (6 puntos) devuelve oxígeno al Team Stripes con menos de tres minutos por jugar (33-27).

A pesar de dos triples de Donovan Mitchell y de LeBron James, Anthony Edwards (11 puntos) no abdica. Se juega a KD en uno contra uno, antes de interceptar y anotar en triple para poner al Team Stars a +1 con 15 segundos por jugar (40-39). Los veteranos no se asustan y al término de un movimiento colectivo magnífico, De’Aaron Fox (5 puntos) gana el partido al buzzer.

Marcador final: 42-40 para el Team Stripes

GAME 3: TEAM STRIPES / TEAM WORLD

Con la obligación de ganar por al menos dos puntos para ir a la final, el Team World toma la delantera gracias a catorce puntos del dúo Victor Wembanyama (19 puntos) – Jamal Murray (8 puntos, 4 asistencias). Enfrente, Kawhi Leonard (31 puntos) se muestra y los dos equipos no se sueltan (17-16). Los dos Knicks, Karl-Anthony Towns (6 puntos) y Jalen Brunson, así como Wemby y Kevin Durant (7 puntos) se devuelven golpe por golpe, pero un triple de Jamal Murray da siete puntos de ventaja a los internacionales (27-20).

El local de la etapa, Kawhi Leonard, no quiere sin embargo perder en su cancha. Se enciende, anota tres triples seguidos y una canasta en línea de fondo para infligir un 11-2 personal al Team World (31-29). Wemby y Leonard se marcan entonces de cerca, y a 90 segundos del final del partido, el marcador está empatado (38-38).

Un triple de Wembanyama pone al Resto del mundo adelante pero el inevitable Kawhi Leonard empata (43-43). Jamal Murray fuerza entonces un tiro difícil. Es tapado por Jaylen Brown y del otro lado un tip-in de LeBron James pone a los estadounidenses adelante (45-43). A pesar de dos tiros libres de Wemby, el Team World, que debe ganar por al menos tres puntos, no hace falta y Kawhi Leonard los crucifica para ofrecernos una final 100% estadounidense (48-45). La estrella de los Clippers anotó 31 de los 48 puntos de su equipo… en doce minutos.

*Nikola Jokic y Luka Doncic no jugaron

Marcador final: 48-45 para el Team Stripes

FINAL: TEAM STARS / TEAM STRIPES

El Team Stars domina los primeros minutos de la final. Mientras que los jugadores del Team Stripes fallan sus primeros ocho tiros, nueve puntos de Tyrese Maxey (9 puntos, 2 rebotes, 2 intercepciones) dan el mando del partido a los jóvenes estadounidenses (16-3). Dos triples de LeBron James y Jalen Brunson detienen momentáneamente la hemorragia, pero ocho puntos seguidos de Anthony Edwards (8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias) ponen al Team Stars a +20 con seis minutos por jugar (29-9). El Team Stripes nunca se recuperará de esta falsa salida y el Team Stars avanza hacia una victoria fácil.