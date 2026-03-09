Hay partidos que marcan un antes y un después en la temporada, y el choque de esta semana en Euroliga tiene todos los ingredientes para ser el punto de inflexión definitivo. Con las plantillas al límite y la presión asfixiante de la tabla clasificatoria, Madrid y Valencia se citan en un duelo de alta tensión donde el más mínimo error táctico se pagará con la derrota.

Real Madrid vs Valencia Basket Euroliga: Últimas noticias

El Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket vuelven a verse las caras tras aquella emocionante semifinal de Copa del Rey. Tanto los taronjas como los madridistas están recuperándose de sus respectivos varapalos a golpe de victoria. Los de Pedro Martínez fueron apeados por los blancos y el post estuvo marcado por la polémica, avivada por el propio entrenador valencianista. Los madrileños, por su lado, se vieron casi con el título en las manos y el mazazo emocional fue importante.

💬 @sergioscariolo: “Hemos superado un test difícil contra un equipo que ha jugado muy bien”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 8, 2026

Al margen de lo sucedido por entonces, la actualidad en ambos equipos está marcada por la buena dinámica. El Real Madrid Baloncesto se mostró solvente contra Olimpia Milano y ganó in extremis a Dreamland Gran Canaria en ACB. Valencia Basket venció en Euroleague a Zalgiris y secundaron las sensaciones pasando por encima de todo un UCAM Murcia, uno de los equipos más correosos del campeonato doméstico.

Plantilla y lesionados del Real Madrid en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto parece que podrá contar con su roster al completo para el encuentro Euroliga contra Valencia Basket. Si bien durante un tramo importante del curso la enfermería estuvo llena, ya hace tiempo que, en líneas generales, la plantilla goza de buena salud. Al margen de un incidente de última hora, el único posible problema podría estar en Gaby Deck, que acostumbra a descansar por protocolo desde que arrastra problemas. Sin embargo ya fue el descarte frente a Gran Canaria, por lo que todo apunta a que estará disponible.

Bases: Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Théo Maledon

Escoltas: Sergio Llull, Alberto Abalde, David Krämer

Aleros: Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gabriele Procida

Ala-pívots: Trey Lyles, Chuma Okeke, Izan Almansa

Pívots: Walter Tavares, Alex Len, Usman Garuba

Entrenador: Sergio Scariolo

Plantilla y lesionados del Valencia Basket en Euroliga

Todo parece presagiar que el partido entre Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket no va a estar marcado por las ausencias. Los valencianos ya recuperaron a Kameron Taylor de su esguince de tobillo. A pesar de haberse quedado fuera en ACB por molestias musculares, no está descartado para el partido Euroliga. Habrá que ver quiénes son los elegidos de Pedro Martínez para el encuentro, pero parece que tendrá donde escoger.

Bases: Sergio de Larrea, Darius Thompson, Jean Montero

Escoltas: Brancou Badio, Omari Moore, Isaac Nogués

Aleros: Xavi Lopez-Aróstegui, Josep Puerto, Kameron Taylor

Ala-pívots: Braxton Key, Jaime Pradilla, Matt Costello

Pívots: Nate Reuvers, Neal Sako, Yankuba Sima

Entrenador: Pedro Martínez

¿Dónde ver el Madrid – Valencia de Euroleague?

El partido entre dos de los españoles que militan la Euroliga no genera poca expectación en España. Además, en el caso de Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket su pugna en la zona noble de la clasificación Euroleague lo hace aún más suculento. Por ello, muchos seguidores sintonizarán la habitual cadena para este tipo de partidos, el canal #Vamos del dispositivo de Movistar+.