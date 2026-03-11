El duelo entre Real Madrid y Valencia Basket llega en un momento clave de la temporada europea, con ambos equipos peleando por las posiciones altas de la clasificación y consolidándose como rivales directos en todas las competiciones en las que participan. De hecho, el escalón que existía entre ambos clubes en años anteriores se ha ido reduciendo progresivamente hasta el punto de que, en la actualidad, la igualdad entre los dos es máxima.

Scariolo quita el escalón entre Real Madrid y Valencia Basket

En los últimos años, la distancia que tradicionalmente existía entre Real Madrid y Valencia Basket se ha ido reduciendo. Durante mucho tiempo se consideró que había un escalón claro entre ellos dentro del baloncesto español, pero el crecimiento deportivo y estructural de los valencianos, con el Roig Arena como fiel reflejo de este hecho, ha cambiado ese escenario. Gracias a un proyecto deportivo e institucional potente, el conjunto taronja ha logrado competir de tú a tú contra los madridistas tanto en competiciones nacionales como en Europa.

En este sentido, Sergio Scariolo ha destacado que esa idea antigua de que en España solo existían dos grandes equipos ha quedado atrás. Según el técnico italiano, el trabajo realizado por Valencia Basket en los últimos años, junto a su inversión y evolución competitiva, ha permitido que el equipo se sitúe al mismo nivel que los principales clubes del país: “La mentalidad antigua de que en España hay dos grandes se ha acabado”.

Duelos previos y la dificultad de Valencia Basket en casa del Real Madrid

Los enfrentamientos recientes entre Real Madrid y Valencia Basket reflejan la igualdad que existe actualmente entre ambos equipos. Esta temporada ya se han visto las caras en varias ocasiones, con un balance equilibrado que demuestra lo competidos que son sus partidos. El conjunto de Pedro Martínez se llevó la Supercopa de España y también el primer enfrentamiento de Euroliga, mientras que los blancos respondieron después imponiéndose en la ACB y en las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.

En la previa del encuentro, Pedro Martínez restó importancia a la idea de buscar una revancha por la derrota copera y se centró en el objetivo inmediato del equipo, que es competir en la pista más difícil de toda la Euroliga, donde el Real Madrid es el mejor local de la competición con un balance de 14-1.

Resultados esta temporada entre Real Madrid y Valencia Basket

Valencia Basket 106-108 Real Madrid — Copa del Rey

Real Madrid 94-79 Valencia Basket — ACB

Valencia Basket 89-76 Real Madrid — Euroliga

Real Madrid 94-98 Valencia Basket — Supercopa