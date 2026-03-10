En la ciudad de Valencia, hay un debate que existe desde hace ya muchos años: la posibilidad de que el propietario de Valencia Basket, Juan Roig, se vincule con el equipo de fútbol más importante de la región en cuanto a historia, masa social y arraigo. Detrás de todas estas especulaciones, el empresario valenciano ha vuelto a salir al paso para zanjar todo tipo de rumorología, pero todo tiene un porqué.

Juan Roig descarta comprar el Valencia CF

El propietario del Valencia Basket, Juan Roig, ha descartado de forma rotunda la posibilidad de comprar el Valencia CF durante un acto de su empresa Mercadona, una opción que muchos aficionados han reclamado en los últimos años ante la gestión del actual máximo accionista, Peter Lim: “Me lo pregunta mucha gente, pero no contemplo en absoluto la compra del Valencia CF“.

El dueño de Valencia Basket ha explicado que ya tiene suficiente con la gestión del baloncesto y con la dificultad que ello conlleva: “Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona. La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia“. Actualmente, Juan Roig está centrado en tres proyectos clave en la ciudad: Valencia Basket, el Maratón de Valencia y Mercadona.

La vinculación de Juan Roig con el Valencia CF, más allá del Valencia Basket

La vinculación de Juan Roig con el Valencia CF viene de lejos. Muchos aficionados ven en el propietario del Valencia Basket a uno de los pocos empresarios valencianos con capacidad económica y experiencia en la gestión deportiva para liderar un cambio en la propiedad del equipo de fútbol.

Sin embargo, el propio Juan Roig ha dejado claro en varias ocasiones que no contempla esa opción por distintos motivos. El empresario considera que su prioridad deportiva es el baloncesto y que la gestión de un club de fútbol supone una dedicación que no está dispuesto a asumir. A ello se suma que su familia ya está vinculada al fútbol a través del Villarreal CF, presidido por su hermano Fernando Roig, lo que también reduce las posibilidades de que dé el paso para intentar comprar el Valencia.

La familia Roig y el Valencia CF: un paso previo al Valencia Basket

La familia Roig ha tenido vínculos históricos con el Valencia CF. En los años noventa, el hermano mayor de Juan Roig, Francisco Roig, llegó a ser presidente del club entre 1994 y 1997 tras adquirir acciones cuando la entidad se convirtió en sociedad anónima deportiva. Sin embargo, su etapa terminó marcada por la presión de la afición y acabó abandonando el cargo, un precedente que también pesa en la familia y que explica en parte la prudencia actual a la hora de vincular nuevamente a los Roig con el club valencianista.