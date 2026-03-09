En plena recta final de la temporada regular, la Euroliga se prepara para un duelo de máxima tensión entre Valencia Basket y Real Madrid en el Movistar Arena. Con ambos equipos en buena dinámica y la clasificación apretada, un triunfo para uno de los dos conjuntos le daría un impulso importante en la tabla. Sin emabrgo, en el cuadro taronja siguen pendientes de un lesionado que no está evolucionando bien en su recuperación.

La lesión de Kameron Taylor en Valencia Basket

La lesión de Kameron Taylor sigue generando cierta preocupación en el Valencia Basket. El alero sufre un esguince en el tobillo derecho que se produjo durante las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid y cuya evolución no está siendo la esperada. Debido a estas molestias, el jugador se perdió el último encuentro ante el UCAM Murcia y continúa con un proceso de recuperación que está siendo más lento de lo previsto.

Tras la victoria frente a los murcianos, Pedro Martínez explicó que el jugador forzó para poder disputar minutos en el duelo de la Euroliga frente al Zalgiris Kaunas: “No se está recuperando bien del esguince. Forzó el otro día contra Zalgiris”. El técnico catalán seguirá siendo prudente con su estado físico para evitar que la lesión se agrave.

Kameron Taylor no está descartado para el Real Madrid

A pesar de las molestias físicas que arrastra en las últimas semanas, Kameron Taylor no está completamente descartado para el próximo compromiso de Euroliga ante el Real Madrid. El jugador del Valencia Basket se perdió el último partido de ACB por precaución, pero el cuerpo técnico mantiene abierta la posibilidad de que pueda entrar en la convocatoria si su evolución en los próximos días es positiva.

Más allá de su situación, el equipo valenciano llega al duelo con pocas bajas y con varias alternativas en la rotación. Pedro Martínez dispone de la plantilla prácticamente al completo, con jugadores en buen momento y con ganas de revancha tras lo sucedido en la Copa del Rey.

Números de Kameron Taylor en Euroliga con Valencia Basket