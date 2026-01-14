Hiopos Lleida está, al inicio de enero, a solo cinco victorias de igualar el balance de la temporada pasada. El equipo de Gerard Encuentra, impulsado por un gran arranque con cuatro triunfos en las primeras seis jornadas, suma ya seis victorias en Liga Endesa. El curso anterior, sin apenas sufrir por la permanencia, alcanzó las once. Hace apenas unas semanas, el panorama no era tan optimista. Entre noviembre y diciembre, Lleida encadenó seis derrotas consecutivas que sembraron dudas. Hoy, con la dinámica corregida, puede decirse que Hiopos Lleida ha vuelto.

La obra de Gerard Encuentra: una defensa que sorprendió a Lenovo Tenerife

Jugar contra La Laguna Tenerife nunca es sencillo. Hacerlo en su pista, menos aún; y más todavía después de siete derrotas en ocho partidos. Sin embargo, los burdeos no se arrugaron y, tras una mala primera parte en la que Tenerife impuso su juego de bloqueo directo con relativa comodidad, firmaron unos últimos veinte minutos brillantes para llevarse el triunfo. Batemon, que terminó con 21 puntos, y Goloman, que aceptó el reto de Tenerife para generar juego desde el poste alto, fueron la pareja clave del conjunto de Encuentra.

No obstante, el factor diferencial fue defensivo. Gerard Encuentra decidió emparejar a Marcelinho Huertas con Melvin Ejim. El ala-pívot, ex de Unicaja, permitió a Lleida cambiar en el bloqueo directo sin desajustes. En los emparejamientos posteriores con Shermadini, Tenerife no supo encontrar ventajas y su ataque se colapsó.

Un Hiopos Lleida que crece sin su revelación: Caleb Agada no funciona

La victoria en las Islas Canarias no fue completa. Hiopos Lleida ha recuperado el camino del triunfo, pero lo ha hecho dejando atrás a Caleb Agada. El exterior nigeriano, señalado por su rendimiento durante la racha de seis derrotas, firmó su peor valoración de la temporada en el Pabellón Santiago Martín: -7. Las alarmas ya están encendidas. En los últimos cuatro partidos, Agada ha registrado valoración negativa en tres de ellos (-3, -5 y -7), muy lejos del impacto que tuvo en las primeras seis jornadas, cuando maravilló por su energía y producción.

🫡 Este tío ha dado los pasos de libro… y nos ha engañado a todos, ¿eh?



Jugadita de puuuuuuuura clase de CALEB AGADA, la verdad.



📺 @DAZN_ES #LigaEndesa | @flleida pic.twitter.com/M1t9DGBkVD — Liga Endesa (@ACBCOM) December 14, 2025

Habrá que ver si este escenario marca un punto de no retorno. En Tenerife, Gerard Encuentra redujo drásticamente la rotación: cinco jugadores superaron o rozaron los 30 minutos (Batemon, Walden, Ejim, Goloman y Shurna). Agada, Paulí y Diagne fueron los principales damnificados, quedándose en torno a los diez minutos, mientras que Krutwig no disputó ni un solo segundo. Lleida volverá a visitar las islas este fin de semana, cuando se enfrente a Dreamland Gran Canaria, antes de cerrar la primera vuelta en casa ante Burgos. Con una victoria más, superaría el balance de la primera vuelta del curso pasado.