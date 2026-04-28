Los playoffs de la Euroliga regalan unas eliminatorias de lo más igualadas. El potencial de todos los cuadros que han alcanzado esta fase de la competición es importante. Grandes proyectos económicos, pero también ideas de juego valientes han vertebrado el bracket de las series. En este sentido, el Real Madrid Baloncesto vs Hapoel Tel Aviv promete emoción.

El talón de Aquiles del Real Madrid Baloncesto que podría ser la baza de Itoudis

Ambos entrenadores trazarán sus planes de partido para estos playoffs de la Euroliga. En este sentido, el estudio del juego colectivo del rival es máximo y a buen seguro que al técnico de Hapoel Tel Aviv no se le ha escapado una de las situaciones de juego que más han hecho sufrir al Real Madrid Baloncesto esta temporada. Durante todo el curso Sergio Scariolo ha tenido que lidiar con la dificultad de sostener el juego de pick and roll rival contra interiores móviles.

The day has come.

Eight teams. Four spots.



The PLAYOFFS are here! 💯 pic.twitter.com/k35yNIZivn — EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026

El Real Madrid Baloncesto ya sabe lo que es sucumbir en un momento importante ante estos pick and roll con ‘falsos’ cincos. La final de la Copa del Rey ante Baskonia fue la confirmación de un debe que ya traían de antes. Mamadi Diakité fue el ejecutor ese día, pero antes lo fueron jugadores ágiles en la continuación como Kenneth Faried, Osetkowski o Reuvers. Por ello, Itoudis podría trazar un plan en estos playoffs Euroliga.

Un jugador perfecto para castigar a Edy Tavares en esta serie de playoffs Euroliga

Al margen de que las características físicas del center titular de Hapoel Tel Aviv, Dan Oturu, ya pueden ser interesantes para hacer daño al Real Madrid Baloncesto, hay una opción B. Situar a Jonathan Motley de cinco puede dificultar mucho a Edy Tavares controlar sus continuaciones tras bloqueo. Su perfil ágil y con capacidad de salto recuerda a los jugadores que este año han martilleado el aro blanco. Por ello, en estos playoffs de la Euroliga podría verse un cambio de posición.

No mercy at the rim 💫



What a dunk from Kenneth Faried 👀#RivalrySeries I @Paobcgr pic.twitter.com/Y00PDVNGFt — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2025

Jonathan Motley actualmente viene jugando más de ala-pívot que de center puro. Sin embargo, durante su carrera ha ocupado esa posición en numerosas ocasiones. Además, el ir añadiendo capacidad de tiro exterior le hacen aún más completo para atacar al gigante madridista, no solo en el roll, también en el pop. Su temporada ha ido de más a menos y actualmente no tiene un rol muy importante. No obstante puede ser un buen momento para resarcirse. En sus dos encuentros de liga regular Euroliga cuajó grandes actuaciones ante el Real Madrid Baloncesto.