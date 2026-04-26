Los Bulldogs de Gonzaga de Mario Saint-Supéry atraviesa un Transfer Portal especialmente agitado, con hasta seis jugadores que han decidido explorar nuevas oportunidades. Tres de ellos —Steele Venters, Emmanuel Innocenti y Braeden Smith— ya han encontrado destino en Washington, Arizona State y Notre Dame, respectivamente. Los otros tres casos presentan perfiles distintos: los bases Joaquim ArauzMoore y Cade Orness, con escasa participación, y el pívot junior en plena progresión Ismaila Diagne, formado en el Real Madrid Baloncesto, que también se suma al éxodo.

¿Dónde llega Ismaila Diagne en su tercer año NCAA?

Varios programas de la NCAA se interesaron por el pívot senegalés, consciente de su proyección y de que busca un contexto con mayor protagonismo. Opciones como Florida Atlantic Owls, Boise State Broncos, Santa Clara Broncos o los Seattle Redhawks llegaron a contactar con Ismaila Diagne, pero finalmente el interior se ha decantado por los San Francisco Dons.

Los Dons de San Francisco han visto desmantelado casi por completo su juego interior este verano: los pívots Saba Gigiberia (2,16 m) y Guillermo Díaz Graham (2,13 m) agotaron su elegibilidad, mientras que los ala-pívots David Fuchs y Barry Wang optaron por entrar en el Transfer Portal. Sin refuerzos confirmados hasta ahora, el equipo podría encontrar en Ismaila Diagne una pieza importante para reconstruir su presencia defensiva de cara a la temporada 2026-27 y recuperar competitividad en la West Coast Conference.

Ismaila Diagne se convierte en el segundo refuerzo vía Transfer Portal para el técnico Chris Gerlufsen, junto al escolta Abdul Bashir, procedente de Auburn. El pívot senegalés ya había dado el salto a la Gonzaga Bulldogs a mediados del verano previo al curso 2024-25, aterrizando en Spokane como una apuesta de futuro tras formarse en la cantera del Real Madrid Baloncesto, donde destacó por su desarrollo y potencial.

Pocas oportunidades en Gonzaga

Cerró su segunda temporada con presencia en 28 partidos, en los que firmó medias de 1,1 puntos y 2,4 rebotes en apenas 7 minutos por encuentro. La llegada del pívot de cuatro estrellas Sam Funches para la clase de 2026, sumada al interés de la Gonzaga Bulldogs por reforzar la pintura vía Transfer Portal —con nombres como Massamba Diop, excompañero de Ismaila Diagne en el Real Madrid Baloncesto— redujo al mínimo su espacio en Spokane. Ahora, Diagne tendrá la oportunidad de aprovechar su tamaño y físico para convertirse en un ancla defensiva en su nuevo destino con los Dons.

Stats Ismaila Diagne NCAA

2024-25 – freshman

Partidos : 10

: 10 Minutos : 6.6

: 6.6 Puntos : 3.4

: 3.4 Rebotes : 1.8

: 1.8 Tapones: 0.4

2025-26 – sophomore