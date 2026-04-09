Gonzaga apunta alto y van a por todas: el gran programa de la West Coast Conference, ahora pone rumbo a la Pac-12, busca dar el salto definitivo y pelear por el título NCAA 2026-27. Mark Few afronta su temporada 28 al mando de los Bulldogs de Spokane, decididos a conquistar por primera vez el campeonato. Para lograrlo, se apoyarán en dos de los europeos más prometedores, listos para brillar en el March Madness y dejar su huella de cara al próximo Draft de la NBA.

Jack Kayil aterriza en Gonzaga

Chet Holmgren, Andrew Nembhard, Jalen Suggs, Filip Petrusev o Rui Hachimura son los últimos grandes nombres que pusieron rumbo a la NBA procedente de la universidad de Gonzaga. Ninguno de ellos pudo llevar al título nacional de NCAA a los Bulldogs, pero les permitió acceder a la NBA y crear una interesante carrera posterior. Gonzaga llegó esta temporada de nuevo al March Madness -aparecen de forma consecutiva desde hace 27 temporadas-, pero los de Few no pudieron llegar ni al Sweet Sixteen, tras la derrota en segunda ronda ante los Longhorns de Texas.

Y en esta nueva offseason donde el Transfer Portal tendrá una gran importancia, Gonzaga quiere construir una plantilla pensada para lo máximo. De momento, la clase de reclutamiento de Gonzaga para 2026 está clasificada entre las mejores del baloncesto universitario estadounidense. Los Zags perderán cuatro jugadores claves de rotación, incluido el All-American Graham Ike -se le espera en el Draft de la NBA de junio-, el alero súper versátil Jalen Warley, además de Tyon Grant-Foster y el base Adam Miller.

Sin embargo, los despachos de Gonzaga han trabajado de manera perfecta y ya tienen tres nombres firmados para unirse al equipo en unos meses. Gonzaga se convertirá en la octava escuela en unirse a la actual Conferencia Pac-12 y lo hará con el jugador de backcourt Jack Kayil formando parte del roster. El jugador alemán, una de las grandes promesas del país europeo, se comprometió con Gonzaga en octubre de 2025 y promedia esta temporada en BCL con ALBA Berlín 12 puntos, tres rebotes y 4 asistencias, subiendo hasta los 12.2 puntos, tres rebotes y 3.6 asistencias en 25 encuentros de liga alemana.

Kayil es uno de los mejores prospects de Alemania junto a Christian Anderson de Texas Tech, Ivan Kharchenkov de Arizona, Eric Reibe de UConn o Hannes Steinbaich de Washington. Ahora aterrizará en Gonzaga para crear una de las mejores bases de perímetro de toda la NCAA junto a Mario Saint-Supéry. Al español se le espera en Spokane para lo que será su segundo año allí y vislumbrar un posible desembarco en la NBA vía Draft en junio de 2027.

Luca Foster y Sam Funches se comprometen con Gonzaga

Foster, un alero de 4 estrellas de Pennsylvania, ocupa actualmente el puesto 39 en la clase 2026 según 247Sports. Se comprometió con Gonzaga en octubre, eligiendo a los Zags por encima de Villanova, Michigan, Oregón, Virginia, Ohio State y otros programas, añadiendo a Gonzaga una arma joven y versátil para anotar, lista para emparejarse con Davis Fogle la próxima temporada.

El pívot de 7’0 de Germantown fue nombrado Sr. Basketball en Mississippi y aparece en el puesto 89 de la clase de 2026 en 247Sports. Funches eligió Gonzaga sobre Ole Miss, Mississippi State, Vanderbilt, Kansas, Cal y otros programas de NCAA, aportando una envergadura impresionante de 7’5 y un juego ofensivo en desarrollo. Se espera que brinde protección y capacidad de rebote a futuro. Con Braden Huff, Ismaila Diagne (canterano en el pasado en el Real Madrid) y Parker Jefferson proyectados para regresar la próxima temporada, y al menos una probable incorporación vía portal de transferencias, no se prevé que Funches tenga un rol destacado de inmediato en 2026-27.

Futura Pac-12 en NCAA