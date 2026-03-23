El base malagueño Mario Saint-Supéry dice adiós antes de tiempo a su primera temporada con los Bulldogs de Gonzaga. La derrota 74-68 ante Texas —equipo que llegó al cuadro final desde la First Four— en Portland los elimina del March Madness en segunda ronda, dejando en suspenso su futuro del jugador español de cara al curso 2026-27.

¿Qué sucederá con el futuro de Mario Saint-Supéry?

¿Seguir en la NCAA o dar el salto y presentar su candidatura al Draft de la NBA de junio? Continuar en el baloncesto universitario no garantiza necesariamente un segundo año con los Bulldogs de Gonzaga. La eliminación ante Texas (seed 11) como seed 3 deja múltiples interrogantes, especialmente tras una temporada en la que Gonzaga aspiraba al Final Four, o al menos a estar en el Elite Eight.

Los Bulldogs de Mark Few —en su temporada 27 al frente del programa de Spokane— han dominado con mano de hierro la West Coast Conference, pero desde 2023 no alcanzan el Elite Eight y no pisan la Final Four de la NCAA desde 2021, cuando contaban con figuras como Drew Timme, Jalen Suggs, Corey Kispert, Joel Ayayi y Andrew Nembhard.

Mario Saint-Supéry fue titular ante Texas, jugando 31 minutos, en los que sumó nueve puntos, cinco asistencias y dos rebotes. Así cerraba su primera temporada en la NCAA, una campaña de menos a más, en la que se convirtió en uno de los jugadores más queridos del McCarthey Athletic Center. En total disputó 35 partidos, 17 de ellos como titular, promediando 23 minutos en pista, 8,6 puntos y 3,4 asistencias por encuentro.

Sin posibilidades de seguir en el March Madness, Mario Saint-Supéry deberá decidir si permanece un segundo año en Gonzaga, explora la vía del Transfer Portal —aunque por ahora no parece probable— o se presenta al Draft de la NBA, donde actualmente figura como un posible pick de segunda ronda.

Estadísticas en su primer año NCAA

Partidos: 35

Titularidades: 17

Puntos: 8.6

% en tiros de campo: 41%

% en tiros libres: 87,8%

& en triples: 40,3%

Rebotes: 2.8

Asistencias: 3.8

Robos: 1.3