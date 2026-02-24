Mario Saint-Supéry continúa acumulando momentos importantes en su temporada de debut con los Gonzaga Bulldogs y ya se ha convertido en uno de los favoritos del McCarthey Athletic Center, el fortín universitario en Spokane. A las puertas del March Madness de NCAA, el equipo dirigido por Mark Few llegará al gran baile en su mejor momento, impulsado por la versión más sólida y decisiva del internacional español.

Gran versión de Saint-Supéry en los últimos partidos

Después de 14 partidos consecutivos partiendo desde el banquillo, Mario Saint-Supéry se ha ganado un puesto en el quinteto titular de los Gonzaga Bulldogs en los dos últimos compromisos. El base respondió con 33 minutos de peso en la pista de los San Francisco Dons, firmando 14 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias, y añadió otros 25 el sábado frente a los Pacific Tigers. El entrenador Mark Few fue claro al justificar la decisión: “Era el momento de recompensarlo un poco”.

“La manera en que está leyendo el juego ha evolucionado muchísimo desde que empezamos en noviembre”, aseguró Graham Ike tras el partido ante Pacific Tigers. “Cada vez está más equilibrado con el balón. Ha enlazado un par de encuentros sin pérdidas y está protegiéndolo realmente bien”.

Además de asumir galones en la dirección —una condición indispensable para los bases de los Gonzaga Bulldogs—, Mario Saint-Supéry se ha consolidado como uno de los tiradores más fiables del equipo, liderando durante buena parte del curso el porcentaje desde el triple y firmando un brillante 43,9% de acierto.

A los Bulldogs les restan dos compromisos para cerrar la temporada regular: primero ante los Portland Pilots —duelo directo frente a Joel Foxwell— y, después, frente a los Saint Mary’s Gaels.

¿Aspirantes al título en el March Madness?

Líderes de la West Coast Conference con un imponente balance de 27-2 y sostenidos por el tridente formado por Ike, Huffy Mario Saint-Supéry, los Gonzaga Bulldogs volverán a estar presentes en el March Madness con la ambición de regresar a la Final Four, que este año se disputará en Indianápolis, una instancia que no alcanzan desde 2021.

El conjunto dirigido por Mark Few ocupa actualmente el noveno puesto en los rankings nacionales, al acecho de potencias como los Purdue Boilermakers, los Florida Gators o los UConn Huskies.