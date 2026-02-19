La temporada regular de la NCAA toca a su fin y se acerca el esperado March Madness, donde cualquier sorpresa es posible. Mientras algunos programas sueñan con levantar el título en abril, varios españoles podrían hacer historia y convertirse en los primeros en conquistar el baloncesto universitario estadounidense.

Aday Mara y Michigan se posicionan top1

Por primera vez en más de una década, el equipo masculino de baloncesto de Michigan recupera el número 1 del país. Los Wolverines no encabezaban la encuesta AP desde la histórica temporada 2012-13, que rozó la cima del deporte y contaba con leyendas del programa como Glenn Robinson III, Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Nik Stauskas y Caris LeVert, todos futuros jugadores de la NBA.

“Queremos jugar hasta abril”, afirmó el base senior Nimari Burnett el pasado 27 de enero. “De eso se trata: los campeonatos se ganan en marzo y abril, y hay que superar esos momentos de crecimiento, ya sean victorias o derrotas”. Los Wolverines de Dusty May y Aday Mara lideran la Big Ten con un balance de 25-1 y once victorias consecutivas, con el español desempeñando un papel estelar.

Nunca un jugador español ha conquistado el título de la NCAA, ni en el cuadro masculino ni en el femenino, y Aday Mara buscará cambiar eso con Michigan en la Final Four que se disputará en el imponente Lucas Oil Stadium, hogar de los Indianapolis Colts de la NFL. Mara promedia 11,3 puntos por partido —tercer máximo anotador del equipo— junto a siete rebotes y 2,8 tapones, estadísticas que lo colocan como posible selección de primera ronda en el Draft de la NBA de 2026.

NO. 1 MICHIGAN WALKS OUT OF MACKEY WITH A WIN 🙌



The Wolverines are off to the best start in school history as they improve to 25-1 📈 pic.twitter.com/BNTL28Jioo — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) February 18, 2026

Marta Suárez y Xavi López quieren hacer historia con TCU

Aday Mara podría escribir un capítulo de oro en la historia del baloncesto español, algo que también podría lograr Marta Suárez en el cuadro femenino con las Horned Frogs de TCU. La alero ovetense, una de las máximas estrellas del programa de Fort Worth junto a Olivia Miles, promedia 16,2 puntos y 6,7 rebotes en su último año en la NCAA, tras sus cuatro temporadas en Tennessee y California.

Xavi López, segundo entrenador de TCU y mano derecha de Mark Campbell, también podría hacer historia. Las Horned Frogs, que alcanzaron su mejor actuación la temporada pasada llegando al Sweet Sixteen, ahora aspiran a meterse en la Final Four que se disputará en el Mortgage Matchup Arena de Phoenix, hogar de Suns de la NBA y Mercury de WNBA. TCU lidera la Big 12 con un balance de 23-4 y ocupa la duodécima posición en el ranking, que encabezan UConn y UCLA.

Marta Suarez in the 1H:



• 15 pts

• 7-12 FG

• 2 rbs

• 2 ast#GoFrogs | @Martasuarezzz pic.twitter.com/kJtUUEBgUg — TCU Women’s Basketball (@tcuwbb) February 13, 2026

El ‘Big Three’ español, formado por Aday Mara, Marta Suárez y Xavi López, aspira a emular hazañas como la de Maite Cazorla, que llegó a la Final Four con Oregon en 2019 —cuando el entrenador catalán formaba parte del staff—, o la más reciente de Helena Pueyo con las Wildcats de Arizona en 2021.