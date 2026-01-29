El baloncesto universitario estadounidense entra en febrero y con él llega el tramo decisivo de la temporada regular. Los programas apuran sus últimas opciones en las conferencias para sellar un billete rumbo al March Madness. Para muchos, el margen de error ya es mínimo; para otros, el objetivo es claro: el título nacional. Con la Final Four programada en el imponente Lucas Oil Stadium de Indianápolis, casa de los Colts de la NFL, varios equipos de la NCAA ya se perfilan como serios aspirantes al campeonato. Pero más allá de la Michigan liderada por Aday Mara, ¿qué otros rivales también sueñan con levantar el trofeo?

Los Wildcats de Arizona, número uno

Es el programa que genera consenso absoluto y domina el número uno de los rankings desde hace ya ocho semanas. El equipo de Tommy Lloyd continúa imbatido y presenta un espectacular balance de 21-0, su mejor inicio de curso desde la temporada 2013-14. Los Wildcats han demostrado saber competir y ganar en finales ajustados y afrontan febrero con compromisos de máxima exigencia, como el doble enfrentamiento ante Kansas, liderado por Darryn Peterson, o los duelos frente a BYU y Dybantsa. Campeones nacionales por primera vez en 1997, ahora buscan repetir la hazaña con un roster liderado por Burries, Koa Peat y Jaden Bradley.

“Nos centramos únicamente en ganar partido a partido, o todos los que tengamos por delante, y creo que lo estamos haciendo bien”, afirmó el freshman estrella de los Wildcats, Koa Peat. “La clave es seguir por este camino y continuar creciendo como equipo”.

Duke, con Dame Sarr y Cameron Boozer

Los Duke Blue Devils también se mantienen en la zona alta de los rankings y dominan la Atlantic Coast Conference con un balance de 19-1, tras caer hace semanas ante Texas Tech. El equipo encadena ocho victorias consecutivas y cuenta con un elenco de talento —los hermanos Boozer, Ngongba, Evan o Dame Sarr— que invita a pensar en algo grande de cara al March Madness. Desde 2015 no conquistan el título nacional y la pasada temporada se quedaron a las puertas tras alcanzar la Final Four con Cooper Flagg. Ahora, bajo la dirección de Jon Scheyer, Duke quiere dar un paso más y devolver el campeonato a Durham.

10th double-double for Cam 💪



19 points

10 boards

4 dimes pic.twitter.com/GWPzr11rxa — Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) January 27, 2026

UConn, Nebraska y ¿los Redhawks de Miami?

La Universidad de Miami (Ohio) continúa invicta y gobierna con autoridad la Mid-American Conference gracias a un impecable 21-0. El equipo, dirigido por Travis Steele y sostenido por nombres como Brant Byers, Peter Suder o Evan Ipsaro, sueña con regresar al March Madness por primera vez desde 2007. Sin embargo, pese a su condición de imbatidos, resulta complicado colgarles la etiqueta de grandes favoritos al título nacional a un programa histórico que en su día vio pasar por sus filas a leyendas como Sally Szczerbiak o Ron Harper.

UConn vuelve a aparecer entre los grandes aspirantes al título nacional tras conquistar la NCAA en 2023 y 2024 bajo la batuta de Dan Hurley. Líderes de la Big East, los Huskies han reforzado su candidatura con piezas clave como Solo Ball, Tarris Reed o Alex Karaban. Junto a Michigan, otro de los programas que se mantiene en la élite del ranking es Nebraska. Los Cornhuskers, pese a caer recientemente ante los Wolverines de Aday Mara, presentan un balance de 20-1 y el sello táctico de Fred Hoiberg, argumentos suficientes para pensar que pueden pelear por lo que sería el primer campeonato nacional de su historia.