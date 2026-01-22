El puesto de center siempre ha sido uno de los más codiciados en los Drafts de la NBA, con leyendas como Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar o Tim Duncan ocupando el primer puesto en su momento. Este junio, es poco probable que un cinco lidere la selección, pero varios de ellos de NCAA pelearán por asegurarse un lugar en la lotería del Draft, y Aday Mara se encuentra en el radar de varias franquicias. La verdadera incógnita es: ¿quiénes serán los rivales que podrían complicarle su ascenso al español en la lista?

Jayden Quaintance – Kentucky

Puesto en el Draft : 7 – 14

: 7 – 14 Edad : 18

: 18 Lugar de nacimiento: Cleveland

Quaintance llega al Draft NBA 2026 como el center mejor clasificado en los mocks. Este estudiante de segundo año (el año pasado fue jugador de Arizona State) posee instintos defensivos de élite y un físico que ya parece listo para la NBA. Sin embargo, las dudas giran en torno a su salud —tras perder casi 10 meses por una lesión de ligamento cruzado anterior— y a su limitada producción ofensiva. Aun así, aunque su juego en ataque nunca termine de desarrollarse, su tamaño y capacidad defensiva lo convierten en una amenaza inmediata y en una pieza valiosa para cualquier rotación.

Chris Cenac Jr. – Houston

Puesto en el Draft : 15 – 25

: 15 – 25 Edad : 18

: 18 Lugar de nacimiento: New Orleans

Cenac Jr. se perfila como un jugador más orientado al perímetro, con herramientas prometedoras, aunque no siempre logra integrarlas de la manera que se espera en un ala-pívot o cinco. Aun así, sigue existiendo la posibilidad de que recupere impulso en el Draft NBA e incluso podría terminar siendo el primer center seleccionado en junio.

En muchos aspectos, Cenac Jr. representa el polo opuesto de Jayden Quaintance. Mientras Quaintance destaca por su defensa y presencia física, Cenac Jr. brilla en el ataque, con promedios de 10 puntos y 7.6 rebotes con los Cougars, con capacidad para encestar desde larga distancia. Sin embargo, sus carencias defensivas —prácticamente invisible como taponador de tiros— contrastan con su talento ofensivo, convirtiéndolo en un proyecto de alto riesgo y alta recompensa.

Hannes Steinbach – Washington

Puesto en el Draft : 15 – 30

: 15 – 30 Edad : 19

: 19 Lugar de nacimiento: Würzburg

Steinbach se presenta como un jugador sólido. Su experiencia en el baloncesto europeo y su potencial para integrarse en la rotación de Alemania lo destacan como un prospecto interesante. Sus habilidades, desde el rebote hasta la anotación en el pick-and-roll, parecen trasladarse bien al nivel profesional, aunque surgen dudas sobre su ventaja competitiva en la NBA.

Hannes aún es una incógnita para salir elegido pick de lotería en la primera ronda, pero tiene el perfil de un jugador capaz de rendir como parte de la segunda unidad. La gran pregunta es si podrá desbloquear un mayor potencial: ¿será capaz de asumir más volumen en triples y crear más jugadas para su equipo?

Flory Bidunga – Kansas

Puesto en el Draft : final primera ronda

: final primera ronda Edad : 20

: 20 Lugar de nacimiento: Kinshasa, República Democrática del Congo

Ha mostrado grandes avances desde la temporada pasada y su proyección sigue en ascenso. Aun así, todavía es un jugador muy crudo en el ataque y parece más destinado a un rol secundario que a ser la primera o segunda opción. Su defensa resulta prometedora, pero necesitará ganar peso y fuerza, especialmente en la parte inferior del cuerpo, para convertirse en una verdadera amenaza a nivel NBA.

Otros centers posibles en el Draft NBA 2026