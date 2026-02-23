Baba Miller se aproxima a sus últimos partidos en la NCAA tras su paso por Florida State, Florida Atlantic y su año senior con los Cincinnati Bearcats. Sin haber disputado el March Madness, el español busca dejar huella en estas últimas jornadas y posicionarse como candidato para el Draft NBA. La gran incógnita ahora es saber cuáles son sus posibilidades de convertirse en uno de los 60 elegidos en junio.

Temporada senior notable de Baba Miller

Baba Miller vive su mejor temporada en la NCAA, promediando 14 puntos, 10.2 rebotes y 3.2 asistencias, superando sus números del año pasado con los Owls. Llega a la recta final del curso 2025-26 tras exhibiciones destacadas, como su actuación ante Kansas —sin Darryn Peterson— donde firmó 18 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

Baba Miller se consolida como el undécimo mejor reboteador de la NCAA, pero los Cincinnati Bearcats se quedarán fuera del March Madness tras cerrar la temporada con un balance de 15-12, ocupando el octavo puesto en la competitiva Big 12. La recta final de la temporada regular enfrentará a Miller y los Bearcats a rivales de alto nivel como Kansas, Texas Tech, Oklahoma State y BYU, antes de despedirse de la NCAA frente a TCU.

¿Suficiente para el Draft NBA?

El internacional español Baba Miller, que cumplió 22 años el pasado 7 de febrero, decidió dejar pasar la opción del Draft NBA tras su segundo año en la NCAA, igual que hizo la temporada pasada al concluir su etapa en Florida Atlantic. Ahora, la gran pregunta es si sus estadísticas en Cincinnati y su versatilidad serán suficientes para garantizarle un lugar en la segunda ronda del Draft NBA en junio.

A game-high 8 points early for Baba. 💪



📺 CBS pic.twitter.com/OLxmAM4RbN — Cincinnati Men’s Hoops (@GoBearcatsMBB) February 21, 2026

Una vez concluya su etapa en la NCAA, Baba Miller se enfrentará al Draft Combine en mayo y a posibles workouts con franquicias NBA. Si no es seleccionado entre los 60 elegidos, su siguiente paso podría ser firmar un contrato two-way durante la Summer League de Las Vegas o iniciar su carrera profesional regresando a Europa, donde varios equipos de la Liga Endesa ya están interesados en su fichaje.