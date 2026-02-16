El Barça Basket, dirigido por Xavi Pascual, atraviesa un momento complicado por las lesiones y molestias de varios jugadores. Esto abrió la puerta a que tres canteranos—Daniel González, Sayon Keita y Nikola Kusturica—viesen minutos en pista ante Manresa. El serbio de 16 años, nueve meses y 15 días se convirtió en el jugador azulgrana más joven en anotar en la Liga Endesa durante el partido ante Manresa, disputando 16 minutos. Natural de Novi Sad y familiar lejano del cineasta Emir Kusturica, Nikola ya figura en la lista de promesas seguidas por la NBA.

Elección alta de Kusturica en el Draft de la NBA de 2028

Nikola Kusturica, que cumplirá 17 años el 30 de abril, es habitual en el equipo de Liga U22, aunque se espera que juegue un papel clave con el equipo junior en el ANGT y los próximos campeonatos de España. Hasta ahora, ha disputado cinco partidos esta temporada con el primer equipo del Barça Basket y se perfila como integrante del roster de Xavi Pascual para la temporada 2026-27.

✨ HISTÓRICO



Con esta canasta, Nikola Kusturica se ha convertido en el jugador más joven (16 años, 9 meses y 15 días) del @FCBbasket en anotar en la #LigaEndesa.



📹 @FCBbasket pic.twitter.com/unNhgtwOUj — Liga Endesa (@ACBCOM) February 15, 2026

El gran interrogante sobre Nikola Kusturica llegará de cara a la temporada 2027-28: ¿optará por seguir la ruta de la NCAA, como hicieron Dame Sarr o Raül Villar, o explorará directamente sus opciones en la NBA desde el primer equipo blaugrana? Mientras tanto, en el presente, se espera que forme parte de la expedición del Barça Basket para la Copa del Rey en Valencia, donde incluso podría tener un papel relevante dentro del engranaje de Xavi Pascual.

Nikola Kusturica ya figura entre los nombres destacados del Draft NBA 2028, y varios mocks desde Estados Unidos lo sitúan como posible pick 2 o 3, junto a talentos como CJ Rosser o Marcus Spears Jr. El puesto histórico más alto para un jugador serbio en la historia del draft lo marca Darko Milicic, elegido en el puesto número 2 en 2003 tras LeBron James, procedente de Hemofarm.

Otro destello de su gran talento 💥



¡Con esta acción ha terminado el partido NIKOLA KUSTURICA! 🔥



📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @FCBbasket pic.twitter.com/xM7whq97UW — Liga Endesa (@ACBCOM) February 15, 2026

Draft 2028 de la NBA con toque internacional

No se descarta que Nikola Kusturica no sea el único jugador del Barça Basket en la primera ronda del Draft NBA. Joaquim Boumtje Boumtje continúa escalando posiciones y se perfila como un pick de lotería del club blaugrana. Junto a este binomio, nombres como Stefan Joksimovic de Baskonia o Fabian Kayser del Real Madrid también aparecen en las proyecciones de primera ronda, todos a la espera de decidir su camino una vez concluya su etapa como junior.