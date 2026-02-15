Las oficinas del Barça Basket se preparan para un verano agitado, bastante movido, pendientes de lo que dictaminen las elecciones y de quién asumirá la dirección de la sección. Pese a la incertidumbre institucional, Xavi Pascual continuará al frente del banquillo y ya tiene claro cuál debería ser el primer gran refuerzo del proyecto, según apunta Sportando.

Sylvain Francisco es la prioridad en el Barça Basket

Reforzar el puesto de alero y dotar de mayor profundidad a la posición de pívot son prioridades innegociables en el nuevo proyecto de Xavi Pascual, una hoja de ruta que ya conocen Juan Carlos Navarro, Mario Fernández y Jordi Trias, el Big Three de los despachos. A diferencia de lo sucedido durante el curso 2025-26, el técnico catalán tendrá esta vez un peso decisivo en la configuración de la plantilla.

El actual jugador del BC Zalgiris es uno de los bases más cotizados del continente y, a sus 28 años, apunta a ser uno de los nombres propios del próximo mercado de Euroliga. Sylvain Francisco está en el radar del Barça Basket y se ha convertido en la gran prioridad azulgrana para reforzar la dirección de juego este verano, pese a que aún le resta un año de contrato en Kaunas.

Sylvain Francisco es una apuesta de presente, pero también de futuro. El base francés conoce a la perfección la Euroliga, competición que disputa desde 2023, cuando defendió la camiseta del FC Bayern Múnich a las órdenes de Pablo Laso. Esta temporada promedia 17 puntos, tres rebotes y 6,5 asistencias —tercer mejor promedio de la competición— en 28 encuentros europeos. Su posible llegada podría provocar movimientos en la dirección de juego, especialmente teniendo en cuenta que Satoransky finaliza contrato el próximo 30 de junio.

Francisco’s October was DIFFERENT! 😤@S_CISCO_2 led @bczalgiris to the top of the standings and BALLED OUT all month long. 📈 pic.twitter.com/G409sYw5Ww — EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025

Conoce ACB y sería uno de los líderes del futuro azulgrana

Capaz de actuar tanto como base como en la posición de escolta, disputó la temporada 2021-22 en el Bàsquet Manresa, donde promedió 10,6 puntos y 3,3 asistencias en la Liga Endesa. Xavi Pascual busca un perfil como el de Sylvain Francisco y le otorgaría un rol protagonista dentro del nuevo engranaje azulgrana, con galones para convertirse en uno de los líderes sobre la pista.

