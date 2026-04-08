Llegó la ventana de 30 días en la que los jugadores universitarios pueden reunirse con entrenadores para evaluar su futuro, y tras meditarlo, Rubén Domínguez parece listo para buscar un nuevo destino, según Draft Express, por tanto, se sumó a la larga lista de Transfer Portal de NCAA. Tras atraer 2.100 jugadores en 2024 y casi 2.700 el año pasado, se espera que el Transfer Portal supere los 3.000 esta temporada. En baloncesto masculino, la ventana será del 7 al 21 de abril tras los cambios de la NCAA.

Rubén Domínguez abandona Texas A&M

Rubén Domínguez, el francotirador español, se ha convertido en uno de los primeros españoles en moverse por el Transfer Portal de cara a la temporada 2026-27. El escolta dejará Texas A&M tras promediar 10,2 puntos, 2,3 rebotes y un impresionante 40 % en triples en su primer año NCAA. Considerado uno de los mejores tiradores del baloncesto universitario, se espera que varios programas top compitan por ficharlo en los próximos días.

La temporada arrancó a todo ritmo para él, rompiendo el récord de los Aggies con 10 triples contra Manhattan y manteniendo un 40 % desde el perímetro. Pero en la Conferencia Southeastern (SEC) su puntería bajó al 35 % y su tiempo de juego se redujo más adelante. Ahora se une a su compañero Josh Holloway en la búsqueda de nuevos horizontes en la NCAA.

Pablo Navarro y Miquel Llompart en busca del salto a Division I de NCAA

Pablo Navarro jugó dos temporadas con los Golden Eagles de Oral Roberts (2023-2025) antes de dar el salto a Division II en 2025-26, fichando por los Saint Martin’s Saints en Lacey, Washington. El valenciano brilló como junior, destacando los 20 puntos ante Point Loma el 14 de marzo. Con su contribución en dobles-dobles, los Saints ganaron su conferencia y el torneo final, lo que podría abrirle nuevamente las puertas a la Division I de la NCAA.

Miquel Llompart se suma a la lista de españoles en el Transfer Portal. El excanterano de Bàsquet Manresa ha brillado esta temporada en los Eckerd Tritons de Florida, promediando 15 puntos y mostrando un gran acierto desde el triple. Ahora busca hacerse un hueco en la máxima categoría de la NCAA.