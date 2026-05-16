Dos noticias importantes sacuden a los Gonzaga Bulldogs en los últimos días. Por un lado, el conjunto dirigido por Mark Few incorpora a uno de los talentos españoles más prometedores, Izan Almansa, actualmente vinculado al Real Madrid, reforzando así su apuesta de futuro. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los Bulldogs, ya que Jack Kayil finalmente no formará parte del proyecto la próxima temporada, dejando un vacío en la planificación del equipo de cara al nuevo curso en la NCAA.

Tándem español en Spokane para liderar a Gonzaga

Desde hace años, el programa dirigido por Mark Few viene rastreando de forma activa el talento internacional para reforzar su plantilla, una estrategia en la que ha tenido un papel cada vez más relevante el asistente Jorge Sanz. Este enfoque global ha dejado varios casos destacados en los últimos años, como los de Domantas Sabonis, Rui Hachimura o el serbio Filip Petrusev, ejemplos claros del impacto del reclutamiento internacional en el crecimiento competitivo del programa de los Gonzaga Bulldogs.

El programa de la Pac-12 Conference apostará de forma decidida por el sophomore español Mario Saint-Supery, el base andaluz que afronta el reto de firmar una temporada de máximo nivel con la ambición de consolidarse como posible elección de primera ronda en el Draft de la NBA de 2027.

Llegada de Izan Almansa a los Bulldogs

A este núcleo también se suma el talento nacional de Izan Almansa, procedente del Real Madrid, aunque su incorporación dependerá de la aprobación de elegibilidad por parte de la NCAA. Almansa ya se declaró elegible para el Draft de la NBA en 2024 y 2025, y además disputó cinco partidos de la Summer League con los Philadelphia 76ers el pasado mes de julio, experiencia que refuerza su perfil competitivo de cara a su nueva etapa.

Izan Almansa y Mario Saint-Supery coincidieron en la selección absoluta de España durante las ventanas de clasificación del EuroBasket 2024, lo que permitió que ambos reforzaran una conexión previa antes de volver a encontrarse en el contexto de la NCAA.

Durante su etapa en la NBA G League Ignite en la temporada 2023-24, Izan Almansa compartió vestuario con tres exjugadores de los Gonzaga Bulldogs: David Stockton, Admon Gilder y Jeremy Pargo, lo que le permitió acumular experiencia en un entorno fuertemente conectado con la estructura del programa de Gonzaga.

Jack Kayil rumbo a la NBA

El quinteto titular de Gonzaga Bulldogs sufre una baja importante en los últimos días, ya que el base alemán Jack Kayil ha decidido mantenerse en el proceso del Draft de la NBA 2026 y no incorporarse al equipo dirigido por Mark Few.

El jugador, actualmente en las filas del ALBA Berlin, era considerado una de las piezas clave del proyecto de los Bulldogs, formando un tándem de gran proyección junto a Mario Saint-Supery. Aun así, su rendimiento y proyección podrían llevarle a ser seleccionado a finales de la primera ronda del Draft.

El internacional alemán, llamado a tener un papel destacado en el futuro del combinado dirigido por Álex Mumbrú, está firmando una temporada sólida con el ALBA Berlin. En liga, promedia 12,2 puntos, 2,8 rebotes y 3,5 asistencias, mientras que en la Basketball Champions League registra 12 puntos, 2,9 rebotes y 4 asistencias en catorce partidos disputados.

Conexión Real Madrid

Izan Almansa dará el salto a la NCAA la próxima temporada tras su paso por el Real Madrid de baloncesto, después de haber acumulado experiencia en entornos como Overtime, la NBA G League y la NBL.

En este nuevo escenario universitario, su llegada se vincula a la conexión con el entorno de Gonzaga Bulldogs y pasado en el Real Madrid, donde compartirá proyecto con el pívot Massamba Diop, nuevo cinco titular procedente de la universidad estatal de Arizona. Allí, Diop dejó buenas sensaciones con promedios de 13,6 puntos, 5,8 rebotes y dos tapones por partido con los Sun Devils.

Últimos movimientos en Gonzaga

El único otro objetivo conocido para los Gonzaga Bulldogs en el mercado es el base de Campbell Jeremiah Johnson, aunque el cuerpo técnico aún podría incorporar una o dos transferencias más. Aun así, no sería sorprendente que las últimas plazas del roster se destinen a jugadores internacionales o perfiles sin experiencia previa en la NCAA.

Entre los nombres que aparecen en el radar destaca Lucas Marí, actualmente en Vermont Catamounts, quien podría convertirse en objetivo de Gonzaga tras haber trabajado en mayo con el asistente Jorge Sanz durante un campo de entrenamiento de la selección española. También figuran otros jugadores con vínculos o interés del entorno “Zag”, como Tennessee Rainwater, Jan Vide, también con pasado en el Real Madrid, y el alero español Michael Caicedo.

En cualquier caso, Gonzaga podría encontrarse con un escenario complicado a la hora de atraer transferencias dispuestas a asumir un rol limitado en minutos, lo que obligará al staff a ser especialmente creativo y estratégico para completar los últimos huecos de la plantilla.

Quinteto titular de Gonzaga 2026-27