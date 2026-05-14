Todas las miradas de las franquicias NBA apuntan estos días a Chicago, escenario del Draft Combine en el que los mejores prospects jóvenes buscan disparar su cotización a poco más de un mes del Draft. Entre ellos aparecen Aday Mara y Baba Miller, decididos a ganarse un hueco entre los 60 picks. Y el balear, formado en la cantera del Real Madrid Baloncesto, ya ha empezado a dejar huella con una actuación muy destacada en su primer partido.

Gran debut en el Draft Combine de Baba Miller

Tras las primeras pruebas físicas del Draft Combine, llegó el turno del primer partido 5 contra 5 —en el que Aday Mara no participará— y el gran protagonista fue Baba Miller. El balear firmó una actuación sobresaliente con 20 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro, además de aportar seis rebotes, dos asistencias y dos robos, todo ello acompañado de un espectacular 5 de 6 en triples.

Junto al jugador de los Cincinnati Bearcats también brillaron otros nombres como Matt Able, John Blackwell o Emanuel Sharp. Sin embargo, en el caso de Baba Miller, su impacto fue todavía mayor al convertirse en el jugador con más minutos sobre la pista del Wintrust Arena de Chicago, con 22:25 de juego. El balear partió además como titular en el Team Adam, compartiendo quinteto inicial con Billy Richmond, Tarris Reed, Milos Uzan y Braden Smith.

La actuación de Baba Miller causó una gran impresión entre los presentes en Chicago. Uno de los que no dudó en elogiar públicamente al español fue Corey Evans, general manager de los Cincinnati Bearcats, quien puso en valor el enorme impacto del balear en ambos lados de la pista.

“Baba Miller sigue demostrando su capacidad para influir en prácticamente todas las facetas del juego. Me alegra que la liga pueda comprobar ahora todo el trabajo silencioso que ha realizado. Su talento, versatilidad y carácter pueden convertirle en uno de los grandes triunfadores del Combine esta semana”, señaló Evans sobre el exjugador de la cantera del Real Madrid Baloncesto.

¿Elección de segunda ronda?

El crecimiento de Baba Miller también empieza a reflejarse en las previsiones para el próximo Draft. En el último mock draft de ESPN, una de las grandes referencias en Estados Unidos, el español aparece proyectado como pick 44 para los San Antonio Spurs.

Todo apunta a que el exjugador de la cantera del Real Madrid Baloncesto podría salir elegido en la zona media de la segunda ronda. A partir de ahí, su siguiente reto sería ganarse un contrato two-way durante la Summer League de Las Vegas y la pretemporada, con el objetivo de encontrar un papel importante en su temporada de rookie en la NBA.

Posibles picks de segunda ronda del Draft de la NBA 2026