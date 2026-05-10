El Draft NBA se presenta como uno de los grandes focos del futuro inmediato de la liga, con varias franquicias ya centradas en las elecciones que pueden marcar el rumbo de sus proyectos. Se espera una clase con presencia de talento español, entre ellos Aday Mara, a quien algunos pronósticos sitúan en el puesto 9 rumbo a los Chicago Bulls. En ese mismo contexto, Baba Miller continúa dando pasos firmes con el objetivo de consolidarse entre las 60 selecciones del Draft de 2026.

Primer workout privado NBA de Baba Miller

El jugador balear, de 22 años, formado en la cantera del Real Madrid y con experiencia en tres universidades de la NCAA, ha decidido regresar y prepararse en Las Vegas en las semanas previas al Draft de la NBA. Baba Miller no descarta un quinto año en la universidad tras su paso por Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati, aunque su gran objetivo es dar el salto definitivo al profesionalismo siendo elegido en el Draft y comenzar su carrera en la NBA.

Antes del Draft Combine de Chicago, donde se reunirán los principales talentos jóvenes de la NCAA y el panorama internacional, Baba Miller viajó de Las Vegas a Phoenix para realizar su primer entrenamiento privado con una franquicia NBA. Se trata de los Phoenix Suns, un equipo que no cuenta con elección en el Draft de 2026, aunque podría moverse en el mercado mediante traspasos para intentar hacerse con algún pick de segunda ronda.

Ahí es donde se sitúa Baba Miller, proyectado actualmente hacia el final de la segunda ronda, aunque sus opciones podrían mejorar en las semanas de junio y en los días previos al Draft. Su cotización puede subir si algunos jóvenes prospectos deciden retirar su candidatura y regresar a la NCAA o continuar su desarrollo en Europa, un escenario en el que también se observa el caso de Sergio de Larrea, base de Valencia Basket.

Temporada notable de Baba Miller en NCAA

El internacional español, uno de los jóvenes talentos a seguir del baloncesto nacional, firmó su mejor temporada en la NCAA con los Bearcats, promediando 13 puntos, 10,3 rebotes y 1,2 tapones en 31 partidos, además de jugar una media de 31,8 minutos por encuentro. Su posible regreso a Cincinnati de cara al curso 2026-27 sigue sobre la mesa, aunque el trabajo realizado en Las Vegas y los próximos workouts podrían impulsarle directamente hacia el Draft, donde aspira a ser elegido y recoger el testigo de Hugo González.