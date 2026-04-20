Baba Miller cerró hace semanas su cuarto curso en la NCAA con los Cincinnati Bearcats y ya ha puesto el foco por completo en el próximo Draft de la NBA, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en Brooklyn, con el objetivo de colarse entre los 60 elegidos. El balear, formado en la cantera del Real Madrid Baloncesto, lo anunció a través de sus redes sociales, sumándose así a Aday Mara como los dos principales aspirantes españoles de la generación de 2026.

La NBA en el horizonte y destino sorprendente si no sale elegido

El ala-pívot balear finalizó su periplo NCAA con pasos por Florida State, Florida Atlantic y un último año notable en los Bearcats con promedios de 13 puntos, 10.3 rebotes y 3.7 asistencias. Un camino por NCAA interesante, sin pisar nunca el March Madness, pero con un gran objetivo: formar parte de la NBA en un futuro.

El jugador expresó con emoción que “desde pequeño soñaba con llegar a la NBA” y que ahora se siente “un paso más cerca” de lograrlo. En su comunicado, el jugador quiso agradecer el apoyo de su familia y de todas las personas que han estado a su lado durante el camino, antes de confirmar de forma oficial su inscripción en el Draft de la NBA 2026.

Miller ha finalizado su ciclo universitario, por tanto, puede salir elegido de manera automática en el Draft de la NBA y así lo ha comunicado vía redes sociales. Su nombre aparece como posible pick de segunda ronda, sin embargo, el internacional español podría abrir la puerta a un quinto año en NCAA y por ello ha inscrito su nombre dentro del Transfer Portal de la NCAA y aparece en la larga lista desde el pasado 16 de abril.

¿Porqué puede ser elegido un quinto año en NCAA?

La NCAA estudia un posible cambio de gran impacto en su modelo de elegibilidad que permitiría a los jugadores competir durante cinco temporadas tras su graduación de secundaria o al cumplir los 19 años. Esta propuesta, vinculada a una orden ejecutiva firmada el pasado 3 de abril por el presidente Donald Trump, será analizada de nuevo el 22 de mayo por el Gabinete de la División I, en una reunión clave para definir el futuro del sistema universitario. El plan contempla además excepciones específicas en casos de embarazo, servicio militar o misiones religiosas.

Baba Miller, en su primer año con los Seminoles, no fue elegible hasta el mes de enero y llegó a perder 16 partidos tras una sanción relacionada con la recepción y concesión de beneficios de viaje entre Estados Unidos y España, donde previamente había competido con la selección sub-18. Aunque el coste del desplazamiento fue asumido por su familia, la NCAA aplicó la sanción, obligándole a perder gran parte de la temporada.

A pesar de estos contratiempos, su rendimiento ha sido interesante. En su última etapa con los Bearcats firmó una producción destacada, convirtiéndose en el primer jugador desde la histórica era de Oscar Robertson en liderar al equipo en puntos, rebotes y asistencias. Acumuló 23 partidos en dobles dígitos y 13 dobles-dobles, situándose entre los mejores de la Big 12 en ese apartado.

Con este contexto, si finalmente se aprueba la ampliación de la elegibilidad a cinco años, Miller —que cumplió 22 años el pasado 7 de febrero— encajaría dentro del nuevo marco y podría prolongar su etapa universitaria. Incluso su regreso a los Cincinnati Bearcats no está descartado, ya que el programa vería con buenos ojos su reincorporación tras haber sido una pieza clave en su estructura competitiva.