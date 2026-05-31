La final de la NBA ya tiene protagonistas y enfrentará a los New York Knicks y los San Antonio Spurs, en una reedición del histórico duelo de 1999. Sin embargo, con la temporada aún en marcha, gran parte de las franquicias ya mira de reojo la próxima offseason y el Draft de la NBA, donde el talento internacional vuelve a ganar protagonismo entre las posibles elecciones de primera y segunda ronda.

Baba Miller y su elección en el Draft NBA

En ese escenario podrían entrar hasta tres jugadores españoles. Aday Mara, campeón de NCAA con Mighigan, parte como el mejor posicionado para ser elegido en una posición alta del draft, mientras que el futuro de Sergio de Larrea dependerá también de su rendimiento en los playoffs de la Liga Endesa con Valencia Basket. Por su parte, Baba Miller se mantiene como otra de las grandes incógnitas del panorama español de cara a la próxima selección, pero con varias franquicias observando su nombre como posible elección, tras su gran Draft Combine en Chicago.

Los Angeles Lakers

Los Lakers afrontan una offseason clave con la necesidad de ajustar su roster para dar un paso adelante y consolidarse como aspirante en la Conferencia Oeste de la NBA. En ese contexto, el Draft se presenta como una vía importante para incorporar talento joven capaz de contribuir desde su año rookie, y la franquicia ya trabaja con una lista amplia de posibles objetivos para su elección en el pick 25 de primera ronda.

Entre esos nombres aparece y se valora a Baba Miller, considerado una de las opciones dentro del abanico de jugadores que los Lakers siguen de cerca de cara a reforzar su rotación con perfiles de futuro.

El jugador, con experiencia como “senior” tras su paso por Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati, figura actualmente como una elección proyectada de segunda ronda en la mayoría de los mocks recientes del mes de mayo. Sin embargo, su perfil sigue generando interés en franquicias como los Lakers, que podrían valorar su encaje en el pick 25 de primera ronda.

Sus herramientas defensivas, su capacidad para manejar el balón como un jugador exterior, el rebote y su envergadura le convierten en un perfil versátil que podría elevar su stock en el draft y hacer que equipos como Los Angeles Lakers apuesten por él antes de lo previsto.

Brooklyn Nets

La posible llegada de Baba Miller a los Brooklyn Nets abriría la puerta a una conexión española en la franquicia, ya que el jugador balear —con pasado en el Real Madrid— estaría bajo las órdenes de Jordi Fernández. Brooklyn cuenta con el pick 33 del Draft y, aunque uno de los nombres que más suena es el de Alex Karaban (UConn), Miller se ha ido posicionando como una alternativa cada vez más sólida en los últimos días.

Por el momento, los Nets han trabajado en workouts con jugadores como Jaden Henley y Keba Keita, aunque no se descarta que incluso puedan aprovechar el pick 43 si Miller sigue disponible en ese rango.

Boston Celtics

Resulta difícil imaginar que Baba Miller pueda deslizarse hasta el pick 40, que actualmente pertenece a los Boston Celtics, aunque la franquicia de Massachusetts también dispone de la elección número 27. En las oficinas lideradas por Brad Stevens, el perfil del internacional español gusta y encaja en su planificación de futuro, y además ya ha sido evaluado de primera mano por el equipo.

Junto a él, los Celtics han seguido de cerca otros prospectos como Alex Karaban, Zuby Ejiofor o Graham Ike (Gonzaga), dentro de una amplia lista de opciones. En el entorno del Draft se maneja que Baba Miller podría salir en un rango aproximado entre el puesto 30 y el 40, aunque a menos de un mes para la cita en Brooklyn, el escenario sigue abierto y cualquier movimiento es posible.