El Draft Combine de Chicago ya ha marcado el inicio de la cuenta atrás hacia los dos días más esperados por la NBA en junio: el Draft que definirá los 60 picks de la clase de 2026. Allí estuvieron presentes dos españoles entre los 73 participantes, Aday Mara y Baba Miller, pero fue el segundo quien logró captar buena parte de la atención de varias franquicias. El balear dejó sensaciones muy positivas y sigue escalando posiciones en los pronósticos, hasta el punto de empezar a aparecer como uno de los posibles grandes robos del Draft.

Baba Miller impacta en el Draft Combine

Su gran carta de presentación para el Draft Combine fue la notable temporada firmada como senior con los Bearcats de Cincinnati, pero en Chicago logró elevar todavía más su cotización. Primero llamó la atención en las pruebas físicas y después brilló en el 5 contra 5, debutando con una actuación de 20 puntos y seis rebotes que le convirtió en uno de los prospects más destacados y utilizados del evento.

Su excelente actuación en Chicago ha disparado la confianza en torno a su candidatura y todo apunta a que Baba Miller será uno de los nombres presentes en el Draft de junio. De hecho, el balear ya aparece en muchas previsiones como pick de inicio de segunda ronda y algunos mocks publicados en Estados Unidos incluso lo sitúan entre las últimas elecciones de primera ronda.

El alero llamó la atención por su polivalencia, su impacto en ambos lados de la pista y su capacidad para generar puntos desde distintas zonas, todo ello acompañado de un espectacular físico y movilidad. Además, Baba Miller sobresale por su comprensión del juego, su toma de decisiones y su inteligencia para moverse sin balón.

Además, puede liderar el contraataque de costa a costa tras rebote y aporta solidez en la pintura. En defensa, su versatilidad le permite cambiar en varias posiciones gracias a su combinación de velocidad, tamaño y lectura táctica.

Baba Miller y su elección en el Draft

Formado en la cantera del Real Madrid, Baba Miller pasó posteriormente por la NCAA defendiendo los colores de hasta tres programas diferentes en cuatro años, iniciando en los Seminoles de Florida State, Florida Atlantic Owls y, en su última temporada, los Cincinnati Bearcats, bajo la dirección de Wes Miller.

Aunque inicialmente aparecía en las previsiones como un pick de final de segunda ronda, su crecimiento en el proceso preDraft ha despertado el interés de varias franquicias. Equipos con elecciones al final de primera ronda como Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers o Minnesota Timberwolves podrían apostar por él antes de lo esperado. Aun así, franquicias con picks altos de segunda ronda como Memphis Grizzlies, New York Knicks o los Brooklyn Nets de Jordi Fernández también aparecen como posibles destinos para el internacional español. De momento, Baba Miller ha creado un workout con Suns y se le espera en los próximos días con los Kings de Sacramento.

Fortalezas y debilidades de Baba Miller

Elementos positivos

Capacidad para el rebote

Tapones / intimidación

Defensive rating

Mejora en el tiro

Elementos a mejorar

Tiro de tres puntos

Desarrollo tiro exterior

Porcentaje de tiro

Capacidad para el robo

Jugadores con mayor crecimiento en el Draft Combine