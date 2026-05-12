Aday Mara aterrizó en la ciudad de Chicago para participar en el Draft Combine y sus mediciones físicas no han pasado desapercibidas. El pívot aragonés, campeón de la NCAA con los Wolverines de Michigan, firmó unos registros prácticamente inéditos que han provocado un gran impacto entre las franquicias NBA presentes en el evento, donde se reúnen los principales prospects del próximo Draft.

Espectaculares medidas de Aday Mara en el Draft Combine de la NBA

Las primeras pruebas del Draft Combine en Chicago comenzaron con las mediciones físicas, donde Aday Mara fue uno de los grandes protagonistas por sus registros históricos. El pívot español marcó 2,21 metros de altura descalzo, 2,29 de envergadura y 118 kilos de peso. Sin embargo, el dato más impactante llegó en el alcance vertical con brazos estirados, donde alcanzó los 2,97 metros sin necesidad de salto. Una cifra que lo sitúa como el segundo mejor registro de la historia en esta prueba, empatado con Mark Williams, y solo superado por Tacko Fall en el Combine.

Con sus métricas y el impacto generado en el Draft Combine, Aday Mara se ha convertido en uno de los nombres más comentados de cara al próximo Draft NBA. En Estados Unidos, varios analistas lo proyectan incluso como una posible elección en el pick 8 por parte de los Atlanta Hawks. Sin embargo, si la franquicia de Georgia no termina apostando por él, el pívot aragonés sigue teniendo pretendientes de alto nivel en la liga. Equipos como los Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets o Chicago Bulls aparecen como posibles destinos para hacerse con sus servicios en el Draft.

Aday Mara no formará parte de los partidos 5 contra 5 del Draft Combine de Chicago, una decisión habitual entre los prospects con opciones de ser seleccionados en posiciones altas del Draft, que suelen evitar estos duelos para no exponerse innecesariamente. En cambio, Baba Miller sí estará disponible para participar en esos enfrentamientos. El jugador ya se encuentra en Chicago tras haber completado recientemente un workout privado con los Phoenix Suns, y tomará parte en los partidos del Combine junto al resto de aspirantes a la NBA.

Los datos de Baba Miller

En paralelo a los datos impactantes de Aday Mara, el Draft Combine también dejó cifras muy llamativas en el caso de Baba Miller. El egresado de los Bearcats de Cincinnati registró unas mediciones físicas de gran nivel: 9’3’’ de alcance, 7’1.75’’ de envergadura, 6’10.5’’ de altura sin zapatillas y un peso de 208.2 libras. Un perfil atlético muy versátil que sigue despertando interés entre las franquicias NBA.

Además, el canterano del Real Madrid participará en los partidos junto a otros jugadores con experiencia NCAA como Tarris Reed, Bryce Hopkins o Ryan Conwell, todos ellos también proyectados como posibles elecciones de segunda ronda en el próximo Draft.