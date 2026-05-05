Con las semifinales de la NBA ya en marcha en ambas conferencias, más de la mitad de las franquicias tienen la vista puesta en el próximo gran momento del calendario: el proceso del Draft, que arrancará oficialmente con la NBA Draft Lottery el próximo 10 de mayo. En esa fecha se decidirá qué equipo obtiene el número uno del Draft y, con ello, la posibilidad de seleccionar a talentos diferenciales como AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Caleb Wilson o Cam Boozer.

El Draft Combine con Aday Mara y Baba Miller

El siguiente paso del calendario será el NBA Draft Combine, que se celebrará en Chicago y contará con la presencia de varios jugadores españoles que buscarán reforzar sus opciones de dar el salto a la NBA. En total, la liga ha confirmado la participación de 73 jugadores invitados a esta fase clave del proceso previo al Draft. El evento se desarrollará entre el 10 y el 17 de mayo en dos sedes principales, el Wintrust Arena (hogar de Chicago Sky de WNBA) y el Marriott Marquis de la ciudad de Illinois, convirtiéndose en una de las grandes citas del scouting internacional antes del Draft.

Entre los posibles invitados al proceso también podrían incorporarse jugadores procedentes del NBA G League Combine, que se celebrará igualmente en la “ciudad del viento” entre el 8 y el 10 de mayo, antes del gran Combine principal. En el caso de los jugadores españoles, se espera la presencia de tres representantes en el NBA Draft Combine, aunque algunos nombres, como el de Sergio De Larrea, tienen complicada su asistencia al estar inmersos en el tramo decisivo de la temporada con el Valencia Basket, lo que podría impedir su desplazamiento a Chicago.

En cambio, Aday Mara, recientemente campeón de la NCAA con Michigan, y Baba Miller, que sigue valorando sus opciones de cara a un posible salto en segunda ronda del Draft, sí formarán parte del proceso del NBA Draft Combine. En total, son cuatro los perfiles que no forman parte de NCAA presentes en la convocatoria, junto a Sergio De Larrea, Jack Kayil —base del ALBA Berlin que incluso contempla su futuro en Gonzaga—, Karim López, jugador mexicano de los NZ Breakers, y el italiano Luigi Suigo, vinculado al KK Mega Basket. Todos ellos buscarán aprovechar el Combine como escaparate definitivo antes del Draft.

Las pruebas del Draft Combine

El NBA Draft Combine reúne a los principales prospects del mundo en un entorno de evaluación exhaustiva donde las franquicias analizan cada detalle del perfil físico, técnico y médico de los jugadores antes del Draft. El programa incluye mediciones antropométricas, pruebas de fuerza, velocidad y agilidad, así como evaluaciones biomecánicas y funcionales que permiten medir la eficiencia del movimiento y el rendimiento atlético.

En el plano deportivo, los participantes realizan ejercicios de tiro obligatorios, además de acciones de ofensiva y defensa en vivo, situaciones reducidas como dos contra dos y tres contra tres, y scrimmages de cinco contra cinco en algunos casos. Todo ello se complementa con información médica y test físicos clave, en un proceso diseñado para simular la exigencia del baloncesto profesional y ayudar a definir el futuro de cada jugador de cara al Draft.

Tres universidades NCAA con cuatro jugadores

Tres programas del baloncesto universitario estadounidense lideran la representación en el NBA Draft Combine, con Arizona, Arkansas y Houston aportando cuatro jugadores cada uno a la lista de invitados. En el caso de los Arizona Wildcats, estarán presentes Tobe Awaka, Jaden Bradley, Brayden Burries y Koa Peat. Por su parte, los Arkansas Razorbacks contarán con Darius Acuff Jr., Trevon Brazile, Billy Richmond III y Meleek Thomas. En Houston, los seleccionados son Chris Cenac Jr., Kingston Flemings, Emanuel Sharp y Milos Uzan.

Por detrás de estos programas, universidades como Duke, Illinois, Kentucky, Michigan (con Aday Mara entre los elegidos) y Tennessee también tendrán una presencia destacada, con tres jugadores cada una en la Combine, consolidando así su peso como canteras clave en el camino hacia la NBA.

Proceso Draft NBA 2026