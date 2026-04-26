Son días de decisiones en el baloncesto mundial, con jugadores de la NCAA e internacionales presentando su candidatura para el Draft NBA del próximo mes de junio. Aday Mara ya dio el paso, al igual que Karim López, con pasado en la Penya. Y, de forma más inesperada, Sergio de Larrea también podría colarse entre los 60 elegidos de la clase de 2026. La primera gran incógnita será comprobar si mantiene su nombre en el proceso o decide retirarse en las próximas semanas. Pero si sigue adelante en la carrera hacia la NBA, surge la gran pregunta: ¿en qué posición del Draft puede situarse el jugador de Valencia Basket?

Sergio de Larrea y sus opciones en el Draft NBA

La decisión de presentar su nombre llegó prácticamente sobre la bocina y Sergio de Larrea busca ahora medir su posición real de cara al Draft de la NBA. El base vallisoletano se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la temporada de Valencia Basket, firmando 9,3 puntos, tres rebotes y 3,5 asistencias en 21 partidos de Liga Endesa. Su impacto, eso sí, ha sido más discreto en la Euroliga, donde sus números descienden hasta los 3,6 puntos y 2,2 asistencias, en un contexto de mayor exigencia competitiva.

Sergio de Larrea deberá decidir ahora si mantiene su nombre en el proceso hasta el 13 de junio o si, por el contrario, retira su candidatura. Lo cierto es que el base ha dado un paso adelante respecto al curso pasado, cuando ni siquiera llegó a inscribirse en el Draft de la NBA. Con contrato en vigor con Valencia Basket hasta junio de 2028, su posición final será clave para determinar los próximos pasos: una elección en primera ronda podría abrirle directamente las puertas de la NBA, mientras que caer en segunda apuntaría a una continuidad, al menos a corto plazo, en el conjunto taronja.

El base internacional es uno de los jóvenes con mayor proyección del panorama actual y todo apunta a que, junto a Mario Saint-Supéry, formará la pareja de bases del futuro en España. En el caso de Sergio de Larrea, su nombre aparece asociado principalmente a posiciones de segunda ronda, aunque desde Estados Unidos existían dudas sobre si daría el paso de presentarse este mismo año. Ahora, con todo el mes de mayo por delante, tendrá margen para testar su valor real en el mercado y comprobar si puede escalar posiciones, siguiendo un camino similar al de Hugo González y colarse en el tramo final de la primera ronda.

¿Tres españoles en el Draft de la NBA 2026?

Aday Mara es, a día de hoy, el jugador español que genera mayor unanimidad de cara al Draft de la NBA. Su nombre empieza incluso a consolidarse como pick de lotería, con el número 10 como escenario más plausible tras proclamarse campeón de la NCAA con los Wolverines de Michigan y ser uno de los pilares del título nacional

El siguiente en la lista es Baba Miller, que ya se encuentra en la ciudad de Las Vegas preparando todo el proceso pre-Draft: entrenamientos privados, workouts y sesiones de 5 contra 5 junto a otros prospects, a la espera de confirmar si logra colarse en una segunda ronda, o por el contrario, busca nuevo acomodo en NCAA.

El tercer nombre propio es el de Sergio de Larrea. Sin embargo, en su caso todo apunta a un compás de espera: habrá que ver si entra finalmente en la clase de 2026 o decide aplazar el salto a 2027, cuando afrontaría su último año de contrato y, posiblemente, un contexto más favorable para dar el paso definitivo a la NBA.