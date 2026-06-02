Todo está listo para el arranque de los playoffs de la Liga Endesa del curso 2025-26. Este miércoles 3 de junio se abre la serie de cuartos de final entre el segundo clasificado de la fase regular, Valencia Basket, y el séptimo, Surne Bilbao Basket. Un enfrentamiento de máxima exigencia que también tendrá un atractivo duelo táctico en los banquillos entre Pedro Martínez y Jaume Ponsarnau.

Ilusión, impaciencia y ganas en Surne Bilbao

El conjunto taronja parte con la vitola de favorito tras su brillante temporada, pero el cuadro bilbaíno afronta la eliminatoria sin presión y con la ambición de dar la sorpresa. Con nada que perder y mucho que ganar, los hombres de Ponsarnau prometen competir al límite en busca de un golpe de efecto en una de las series más atractivas de estos cuartos de final.

Jaume Ponsarnau aterrizó en Bilbao el 21 de junio de 2022 y, desde entonces, ha impulsado una etapa de crecimiento en el club vasco. Bajo su mando, el equipo ha conquistado en dos ocasiones la FIBA Europe Cup y ha firmado en Bilbao su victoria número 500 en la Liga ACB. Además, en estas cuatro temporadas, el conjunto bilbaíno ha alcanzado su mejor registro liguero con un 19-15, logrando clasificarse para el playoff por primera vez desde la temporada 2014-15.

Bilbao viajará a Valencia con el objetivo claro de sorprender, tal y como destacó Basala Bagayoko, quien ha retirado su nombre del futuro Draft de la NBA. “¿Miedo? Aquí no hay miedo”, aseguró el joven pívot de Bamako.

El jugador bilbaíno no ve imposible asaltar el Roig Arena, aunque insiste en la importancia de la concentración: “Tenemos que centrarnos en hacer lo nuestro, jugar con ganas y confianza, seguir el plan de los entrenadores y respetar nuestro baloncesto”.

Bilbao sin fichajes durante la temporada

“Lo importante es seguir siendo fieles a nuestra identidad. Hemos competido durante toda la temporada de una manera concreta y debemos respetarla. ¿Que ganar parece misión imposible? No. A principios de curso, para muchos, incluso llegar al playoff también lo era… y aquí estamos. Va a ser una eliminatoria emocionante”, señaló Harald Frey.

La clasificación del Surne Bilbao Basket para los playoffs de la Liga Endesa es una de las grandes noticias de la temporada. El equipo ha logrado este hito manteniendo intacto el bloque con el que arrancó el curso, sin incorporaciones ni salidas a lo largo del año.

Los doce jugadores que iniciaron la campaña son los mismos que afrontan ahora esta histórica eliminatoria de cuartos de final. Sin fichajes ni movimientos en la plantilla, la estabilidad se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto de Jaume Ponsarnau, un mérito que también se atribuye al trabajo de Rafa Pueyo, director deportivo del club.