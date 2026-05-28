La Final Four ha dejado un sabor agridulce para el Valencia Basket, no solo por la decepción de la semifinal ante el Real Madrid, en la que el equipo no pudo competir al nivel esperado, sino también por las consecuencias que han surgido después del torneo. Más allá del resultado deportivo, el desenlace ha generado distintos rumores en torno a la plantilla y ha traído consigo una sanción económica a uno de sus jugadores por su comportamiento tras el partido.

La Euroliga multa a Brancou Badio del Valencia Basket

La Euroliga ha sancionado a Brancou Badio con una multa de 6.000 euros por su comportamiento al término de la semifinal de la Final Four disputada en Atenas frente al Real Madrid. Según la organización, la sanción responde a una infracción del reglamento por su actitud hacia los árbitros una vez finalizado el encuentro, en el que el Valencia Basket quedó eliminado.

En dicho partido, el Valencia Basket cayó por 90-105, en un duelo en el que Badio fue expulsado por acumulación de faltas tras jugar 22 minutos y aportar 6 puntos. La Euroliga también ha incluido en su resolución una sanción al Olympiacos, campeón del torneo, con una multa de 8.000 euros debido al encendido de bengalas por parte de sus aficionados durante la final disputada en el pabellón del OAKA frente al Real Madrid.

Panathinaikos tiene en la agenda a Brancou Badio

Tal y como han informado varios medios de comunicación griegos, el Panathinaikos ha mostrado interés en incorporar a Brancou Badio de cara a la próxima temporada. El conjunto griego estaría valorando su fichaje para reforzar su perímetro tras la buena campaña del exterior senegalés en la Euroliga, donde ha promediado 11 puntos, 2,6 rebotes y 2,3 asistencias por partido.

Brancou Badio ha llamado la atención de varios equipos gracias a su rendimiento, aunque el Valencia Basket está tranquilo porque el jugador tiene una cláusula de rescisión de dos millones de euros y acaba de renovar contrato hasta 2029. Además, el propio jugador declaró recientemente en una entrevista en el Diario AS que su intención es seguir en el club taronja.

Los cinco mejores partidos de Brancou Badio en la Euroliga