La temporada de Valencia Basket está siendo excelsa. Especialmente destacado fue su pase a la Final Four Euroleague. El éxito en Euroliga fue coral, pero el rendimiento de Jean Montero fue superlativo y muchos equipos pusieron sus ojos sobre él en el mercado de fichajes.

La salida de Jean Montero del Valencia Basket era ya un secreto a voces, pero la polémica está en el coste

Las ofertas de la NCAA de cara a este mercado de fichajes veraniego llovían sobre la estrella Euroliga de Valencia Basket. Sin embargo, el que parece que acabará llevándose la puja es Olympiacos. La marcha de Jean Montero a Atenas hace días que se da por hecha. El dominicano aún tenía contrato con el cuadro taronja, por lo que estaba por confirmarse el precio del buyout.

✅⏳Jean Montero is close to a deal with Olympiacos, as anticipated by @AlessandroMagg4.



Olympiacos will pay a buyout to Valencia.



➡️Montero chose Olympiacos, although he received higher offers from other teams in both EuroLeague and NCAA.#EuroLeague #Olympiacos pic.twitter.com/kMwWG7dZ2T — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 25, 2026

El insider Euroliga Matteo Andreani, experto en mercado de fichajes, ha irrumpido en la prensa del día con una información que ha generado mucha polémica entre los seguidores del Valencia Basket. Al margen de detallar el contrato de 3 años, también ha concretado la cláusula de rescisión que pagará Olympiacos por hacerse con él. El montante para llevarse a uno de los mejores jugadores de la competición será de 500k euros.

Un precio muy bajo en un mercado de fichajes Euroliga inflado

Una de las circunstancias que más puede complicar la vida a Valencia Basket en este mercado de fichajes Euroliga es tener que suplir a un talento así, sin haber ingresado un montante reseñable con él. El dinero que están poniendo el resto de equipos, sobre todo Dubai BC y Hapoel Tel Aviv, ha generado una cierta burbuja. En estas aguas los taronjas tendrán que encontrar un relevo a la altura de Jean Montero.

Olympiacos Piraeus will pay a buyout to Valencia.



500k € buyout.



3 years contract.



7 offers has been made to Jean Montero. He accepts Olympiacos. https://t.co/0iOI9REzpo pic.twitter.com/q145C2L4sQ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 24, 2026

La cantidad que abonará Olympiacos por Jean Montero tiene de bruces a la afición. Por comparar con un perfil similar, el Barça Basket pagó un millón de euros por Brizuela. Si bien ‘la mamba vasca’ era cupo, también era un jugador de mucha más edad. Por el momento, parece que los valencianos tienen entre ceja y ceja a TJ Shorts como relevo. Su mal año en Panathinaikos podría abaratar su llegada.