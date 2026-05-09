La Euroliga está en plena recta final y las series de cuartos cerca de cerrarse. La máxima competición del viejo continente ha regalado auténticos partidazos, con especial mención al Valencia Basket vs Panathinaikos, con la eliminatoria aún por resolver. Los Kendrick Nunn, Jean Montero, Talen Horton-Tucker, Facu Campazzo… han hecho las delicias de sus aficionados. En este contexto, irrumpe la NCAA.

Tocar fondo para la Euroliga ¿Qué pasaría si la NCAA se llevase al MVP?

El partido entre Panathinaikos y Valencia Basket mantuvo en vilo a los aficionados del baloncesto Euroliga. El choque se acabó decantando por el cuadro taronja que viró el rumbo de la serie y forzó el quinto partido. El cuarto choque en concreto y la eliminatoria en general de Jean Montero viene siendo antológica. Por ello, no han tardado en recordar la circunstancia que le une a la NCAA.

JEAN MONTERO hoy en el OAKA:



29 puntos

9/12 en tiros de campo

7/7 en tiros libres

7 rebotes

7 asistencias

3 robos

¡¡¡45 de valoración!!!



Vaya animal 🇩🇴

pic.twitter.com/BPIfRamrCj — Carlos Sánchez Blas (@blasradio) May 8, 2026

Jean Montero está siendo el mejor jugador de los playoffs de la Euroliga. De hecho, es el que más puntos ha generado de toda la competición en la ronda eliminatoria. La estrella del Valencia Basket podría acabar convirtiéndose este curso en el mejor jugador de la competición en caso de que su equipo siga progresando. Actualmente, aún es elegible por la NCAA, los rumores durante el mes de abril le situaban muy cerca y los montantes económicos que se manejan podrían hacer de la oferta una propuesta irrechazable.

¿Dónde está el futuro de la estrella del Valencia Basket, Jean Montero?

La dinámica ascendente de rendimiento le convierte en un jugador llamado a liderar la Euroliga, aunque la NBA parece una experiencia que tarde o temprano vivirá. Sin embargo, el camino de la estrella del Valencia Basket está poco claro. Actualmente, la entidad valenciana está tratando por todos los medios de renovar su contrato. El proyecto taronja es interesante, pero ofertas no le faltan. Los gigantes Euroliga y la NCAA al acecho.

¡¿A una pierna, @jeanmontero03?! 🤪



16 puntos para el dominicano al descanso. pic.twitter.com/pxi4hB28It — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 8, 2026

Ya son varios los gigantes Euroliga con un ojo puesto en Jean Montero. Uno de ellos, Hapoel Tel Aviv, con el que Valencia Basket ha tejido una enemistad institucional. Sin embargo, lo que podría acabar de romper el tablero sería su salida a la NCAA. Las informaciones publicadas hablan de montantes económicos de unos 4 o 5 millones de euros, como los de las superestrellas de la competición. El dominicano parece llamado a acabar en la NBA y habrá que ver qué camino considera más sencillo para acabar alcanzándolo.