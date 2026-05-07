El Valencia Basket afronta un reto histórico en la Euroliga tras verse obligado a forzar un cuarto partido en su eliminatoria ante el Panathinaikos. Con la serie cuesta arriba, el conjunto taronja está ante una situación prácticamente inédita en la competición, donde solo existe un precedente de remontada en circunstancias similares. La presión es máxima, y los de Pedro Martínez tienen la duda del alma del equipo y capitán.

La lesión de Josep Puerto, una preocupación para Valencia Basket

El tercer partido de la serie para Valencia Basket ha dejado un susto importante tras la lesión de Josep Puerto. El alero valenciano tuvo que abandonar la pista sin poder apoyar con normalidad el pie izquierdo después de una acción desafortunada en un choque con TJ Shorts, en la que terminó torciéndose el tobillo de forma muy aparatosa.

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🩼Muletas para Josep Puerto, que es duda seria para el viernes por el fuerte esguince en su tobillo izquierdo



🔋Mañana libre para @valenciabasket pero esta tarde a entrenar pic.twitter.com/Zgda61U4h6 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 7, 2026

Las imágenes de su salida, ayudado por el personal del equipo, ya hacían pensar en una lesión relevante. Horas después del encuentro, el capitán de Valencia Basket ha recibido muletas para poder desplazarse con mayor normalidad. A la espera de pruebas médicas oficiales, las primeras informaciones apuntan a un fuerte esguince de tobillo que incluso lo pone en duda para los próximos compromisos de la eliminatoria de Euroliga.

El papel de Josep Puerto con Valencia Basket en la serie de Euroliga

Antes de la lesión, Josep Puerto estaba siendo una pieza importante en la eliminatoria frente al Panathinaikos. En el último partido, que terminó con victoria ajustada para los de Pedro Martínez, aportó 8 puntos en solo 10 minutos, con un gran acierto ofensivo (60% en tiros de campo), demostrando que podía ser una amenaza saliendo desde el banquillo.

En el conjunto de la serie, su rendimiento ha ido de menos a más: en el primer duelo no logró anotar, pero aportó trabajo en el rebote y en defensa; en el segundo sumó 2 puntos; y en el tercero dio un paso adelante con más agresividad en ataque. Su posible ausencia en el cuarto partido deja a Pedro Martínez sin un recurso fiable en la rotación exterior.

Números de Josep Puerto con Valencia Basket en la Euroliga