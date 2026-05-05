El Valencia Basket afronta un momento límite en la serie contra Panathinaikos, pero lo hace con argumentos que invitan a creer. Más allá del 0-2 en contra, el equipo ha dejado señales claras de competitividad, solidez y capacidad para plantar cara al conjunto de Araman. Con la eliminatoria viajando ahora a Grecia, los taronja se aferran a varios factores que mantienen viva la esperanza de darle la vuelta a una situación crítica.

Datos que confirman la superioridad de Valencia Basket

El Valencia Basket ha sido superior al Panathinaikos en muchos aspectos clave de la serie, aunque eso no se ha reflejado en el marcador y, de momento, el resultado es de 0-2 favorable a los griegos. El conjunto taronja domina en valoración global (102,5 frente a 95), rebotes (37,5 a 32,5), rebotes ofensivos (12,5 a 8) y asistencias (22 a 15), además de tener un gran acierto en tiros de dos puntos (63,3% frente al 51,9%).

Sin embargo, la eficacia desde el triple, una de las grandes señas de identidad del Valencia Basket, ha marcado diferencias, con los griegos mucho más acertados (44,9% frente al 31%), lo que ha sido clave en finales tan ajustados. De cara a remontar en Grecia, el Valencia Basket se agarra a su capacidad ofensiva y a los buenos números que ya ha demostrado. En el segundo partido alcanzó 1,28 puntos por posesión, superando su media de la temporada en todas las competiciones.

Los precedentes a los que mira Valencia Basket para superar la serie

El Valencia Basket afronta una situación muy complicada si se mira la historia de la Euroliga. Cuando una serie de cuartos se pone 0-2, casi la mitad de las veces termina directamente en el tercer partido (16 de 33 casos), mientras que solo en el 51,1% llega al cuarto encuentro y apenas en el 21,2% se decide en un quinto.

Aun así, existe un precedente que alimenta la esperanza: el del Real Madrid en 2023, el único equipo que logró remontar un 0-2 en este formato y acabar siendo campeón. Además, el propio Valencia Basket ya vivió algo parecido en la Liga Endesa 2013-14, cuando, tras perder los dos primeros partidos en casa, forzó el quinto ganando fuera.

Bajas de Valencia Basket y Panathinaikos en la serie de Euroliga

En cuanto a las bajas, el Valencia Basket llega bastante entero al tercer partido, ya que dispone de prácticamente toda la plantilla, con la única ausencia del alero Xabi López-Arostegui por lesión. Por su parte, el Panathinaikos sí cuenta con una baja más sensible, la del base Kostas Sloukas, que sigue fuera por problemas en la rodilla.