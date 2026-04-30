Un viejo conocido del Valencia Basket vuelve a situarse en el centro de la polémica por los aficionados. Ofer Yannay, propietario del Hapoel Tel Aviv, ha sido protagonista durante la serie de cuartos de final ante el Real Madrid con una imagne que se ha hecho viral y que ha generado debate en el entorno taronja, sobre todo por los constantes roces que han mantenido a lo largo de estos dos úlitmos años.

Propietario de Hapoel Tel Aviv aparece con una bufanda del Valencia Basket

El propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, se ha convertido en una de las personas más polémicas de toda la Euroliga por su estilo provocador, sus mensajes en redes sociales y su constante mezcla de baloncesto, política y confrontación pública. Su figura genera tanto ruido a su alrededor que su presencia en un pabellón puede eclipsar lo deportivo, como sucedió este miércoles en el encuentro de su equipo contra el Real Madrid en el Movistar Arena.

😅 Para no creerlo.



Ofer Yannay, presidente del Hapoel Tel-Aviv, se presentó al partido contra el Real Madrid con la bufanda del @valenciabasket.#EuroLeague pic.twitter.com/ab4KIo3bfA — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 29, 2026

Además, en el primer encuentro de la serie apareció con una bufanda del Valencia Basket, un gesto que fue interpretado por una gran parte de la afición taronja como una provocación más que como un apoyo real, sobre todo por los recientes roces que ha tenido con el club, especialmente con Pedro Martínez.

Las diferencias entre el Valencia Basket y Ofer Yannay vienen de tiempo atrás

La mala relación pública entre Ofer Yannay y Pedro Martínez arrancó durante la pasada temporada, especialmente a raíz de su cruce en la semifinal de la Eurocup entre el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket. A partir de ese momento, el propietario israelí comenzó a responder públicamente a diferentes declaraciones del técnico taronja, en un intercambio cada vez más tenso en redes sociales enfocado en el ámbito deportivo, político y social.

Hi Pedro



1:3 record against Hapoel means you shouldn’t be very calm. Imagine it goes to 1:4 .. maybe Valencia will consider a new head coach https://t.co/2cYn8ZRwld — Ofer (@OferYannay) October 22, 2025

La tensión fue escalando con el paso de los meses, especialmente tras algunas críticas de Pedro Martínez sobre decisiones de la organización relacionadas con los equipos israelíes. Ofer Yannay llegó a contestar con mensajes directos y provocadores, incluso pidiendo su destitución por una mala racha de resultados. Mientras el técnico del Valencia Basket optó por mantener un tono más irónico y contenido para no agravar el conflicto.

Ese pulso mediático se ha mantenido durante buena parte del curso hasta que, recientemente, el propio propietario del Hapoel rebajó el tono con una felicitación pública al técnico tras su reconocimiento en la Euroliga como mejor entrenador.