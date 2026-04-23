Aunque la temporada del Valencia Basket en cuanto a números no admite críticas, Pedro Martínez ha contado con algún detractor a lo largo del año, con algún enfrentamiento público en redes sociales. A pesar de los desencuentros, el técnico del Valencia Basket, galardonado por la Euroliga con uno de sus principales premios, ha obligado a todos sus críticos a elogiar su trabajo al frente de la entidad taronja.

Ofer Yannay elogia el trabajo de Pedro Martínez en el Valencia Basket

El propietario del Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, aprovechó el reconocimiento de Pedro Martínez como mejor entrenador del año en la Euroliga para felicitarle públicamente en redes sociales, una publicación que se hizo muy viral por la reacción de los aficionados. Tras varios meses de intercambios de declaraciones entre ambos, el dirigente israelí quiso reconocer el trabajo del técnico taronja en la competición europea: “Enhorabuena, Pedro, eres un gran entrenador y todo un caballero”.

Congratulations @pedroma2014 you are a great coach and a perfect gentleman



Good luck in playoffs I believe in you! https://t.co/U78riuIOEy — Ofer (@OferYannay) April 22, 2026

Además de la felicitación, Yannay le deseó suerte de cara a los playoffs de la Euroliga ante el Panathinaikos. Después de varios cruces públicos a lo largo del curso, el propietario del Hapoel optó por rebajar la tensión y cerrar el capítulo de enfrentamientos con un mensaje conciliador hacia el entrenador del Valencia Basket.

Los rifirrafes entre Pedro Martínez y Ofer Yannay

El desencuentro entre Ofer Yannay y Pedro Martínez se inició la temporada pasada, durante la semifinal de la Eurocup entre el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket. A partir de ese momento, el propietario del club israelí reaccionó públicamente a diferentes declaraciones del técnico taronja, especialmente cuando este mostró su malestar con algunas decisiones de la competición relacionadas con los equipos de Israel, como el regreso de los partidos al país o la posibilidad de jugar a puerta cerrada.

La tensión fue creciendo en redes sociales, donde Yannay llegó a publicar mensajes cuestionando el rendimiento de Pedro Martínez al frente del Valencia Basket en sus enfrentamientos directos. El entrenador, por su parte, respondió siempre con tono irónico y tratando de no alimentar la polémica, aunque el intercambio de mensajes mantuvo viva la controversia durante varios meses, hasta que esta semana se ha rebajado con las felicitaciones del dirigente israelí.

Los premios de la Euroliga al Valencia Basket

La Euroliga ha reconocido la excelente temporada del Valencia Basket con dos galardones importantes: Pedro Martínez ha sido elegido mejor entrenador del año tras guiar al equipo a una brillante fase regular, en la que finalizó segundo clasificado, mientras que Jean Montero ha recibido el premio Rising Star como mejor jugador joven de la competición.