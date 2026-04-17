El Valencia Basket se la juega en Euroliga en una última jornada verdaderamente candente. Los taronjas han demostrado estar preparados para competir en la zona más alta de la clasificación. Además, lo han hecho moviéndose en un mercado de jugadores con relativa poca experiencia en la competición. Los Jean Montero, Kameron Taylor o Brancou Badio ya son élite Euroleague.

El Valencia Basket pone sobre la mesa una oferta que va más allá del mercado

El mercado de fichajes es un tema que no deja de irrumpir en la actualidad de todos los equipos Euroliga. A pesar de una jornada final de infarto, el tema sobrevuela a los combinados de la competición constantemente. Muchos aficionados temen que estas informaciones desestabilicen a las plantillas de su cometido más importante. Sin embargo, la noticia del día lejos de tambalear, estabiliza la situación del Valencia Basket con Kameron Taylor. Más, tras las últimas buenas nuevas económicas.

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Partido en la localidad Bosnia de Zenica para cerrar esta gran liga regular de esta temporada 💪



🏆 J38 @EuroLeague

✈️🆚 @dubaibasket

📍 Zenica (Bosnia y Herzegovina)

⌚ Viernes, 20h

📺 movistar deportes 4

🤝 @pamesaceramica pic.twitter.com/FsQmYfvAKN — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 17, 2026

Kameron Taylor se ha convertido este curso en uno de los mejores aleros de toda la Euroliga y pretendientes no le faltarán este verano. El americano acaba contrato y, en mitad de una jornada final trepidante, el Valencia Basket le respalda. El periodista Maxi Jarque ha informado de que el club taronja le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación. Más allá de los términos, el movimiento antes de un momento crucial de la temporada es un mensaje de confianza a un jugador clave de la entidad.

¿Qué podría significar para Kameron Taylor este movimiento?

El rendimiento que ha mostrado durante todo un curso Valencia Basket está ahi y eso no se lo puede arrebatar nadie. Llegan las fases finales en Euroliga y ACB y el club tiene claro que con independencia de lo que acabe sucediendo esta jornada final y en la ‘lotería’ del KO, quieren seguir vinculados a su estrella. Esta circunstancia, más allá de que el propio jugador acabe aceptándola o no, es una manera de reespaldar al alero en un momento clave y transmitirle confianza en lo que queda.

🚨 Kam Taylor tiene una oferta de renovación de Valencia Basket, con mejora de sueldo y ampliación del contrato. Taylor se ha convertido en uno de los mejores aleros de Europa y tiene más ofertas de equipos top europeos. Lo contamos en @999Vlcradio pic.twitter.com/UkfWHzYj6v — Maxi Jarque (@maxi_jarque) April 16, 2026

El periodista experto en Valencia Basket ha afirmado con rotundidad un secreto a voces, que Kameron Taylor tiene ofertas de muchos equipos top de la Euroliga. A pocos les sorprenderá este hecho. Si bien piezas como Darius Thompson llegaron para liderar y ya tienen pie y medio fuera, el alero titular del Valencia Basket es todo un pilar del conjunto. Su continuidad no será sencilla, pero parecen estar dispuestos a poner todo de su parte por ello.