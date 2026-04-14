La Liga ACB siempre ha girado en torno a un eje muy definido: el dominio casi constante del Real Madrid y el Barça Basket. Más que una simple rivalidad, su presencia ha marcado el ritmo de la competición a nivel de títulos, económico y mediático. Sin embargo, aunque la superioridad en datos es clara, hay dos clubes, sin contar a Baskonia, que han querido romper ese duopolio y son Unicaja y Valencia Basket. Ambas entidades han apostado por proyectos estables y consolidados que hace temblar a madridistas y azulgranas.

Real Madrid y Barça Basket, reyes de un duopolio en ACB

Durante décadas en este siglo, la ACB siempre ha sido un territorio dominado por dos equipos: Real Madrid y Barça Basket. No es una cuestión de sensaciones, sino que los datos reflejan con claridad esta superioridad, siendo el conjunto madridista el que más títulos cuenta en su palmarés con un total de 38 ligas, mientras que el cuadro azulgrana suma 20 campeonatos y ha sido el único capaz de discutir el dominio de los bancos.

Sin embargo, el panorama empieza a mostrar grietas para este duopolio tan marcado en ACB. La irrupción de proyectos sólidos como Unicaja o Valencia Basket, que ya están totalmente asentados a nivel nacional y europeo, invita a plantear una pegunta que hace no tanto parecía impensable: ¿estamos ante el fin del duopolio de Real Madrid y Barça Basket en España?

Más allá de los títulos, donde madridistas y azulgranas siguen siendo muy superiores al resto, las sensaciones competitivas y la igualdad creciente en la liga sugieren que, por primera vez en mucho tiempo, el panorama del baloncesto nacional está cada vez más igualado entre los clubes de la zona media-alta de la clasificación.

¿De dónde viene el duopolio Real Madrid y Barça Basket en ACB?

El llamado duopolio entre el Real Madrid y el Barça Basket no se entiende sin su evolución histórica. Desde el primer clásico en 1957, ambos clubes han ido construyendo una rivalidad que, con el paso de las décadas, se ha convertido en el eje del baloncesto español. Durante los años 60 y 70, el Real Madrid impuso una clara superioridad, impulsado por entrenadores como Pedro Ferrándiz y jugadores que marcaban diferencias, lo que permitió al club blanco dominar gran parte del palmarés nacional mientras el Barça Basket vivía etapas de reconstrucción y menor competitividad.

No obstante, en los años 80 la situación empezó a equilibrarse con la llegada de una generación histórica para el Barça Basket liderada por figuras como Epi o Audie Norris, lo que permitió romper la hegemonía blanca y consolidar a ambos clubes como los grandes del baloncesto español. A partir de ahí, el modelo se asentó también en su fortaleza institucional y económica: presupuestos muy superiores al resto de los clubes ACB, con el Real Madrid rondando cifras cercanas a los 40 millones de euros y el Barça Basket ligeramente por debajo, además del respaldo de sus estructuras globales como clubes de fútbol.

Esa combinación de historia, talento y músculo financiero, que llegó a su cúspide a principios del siglo XXI, ha terminado por consolidar un sistema en el que madridistas y azulgranas han marcado el ritmo de la competición.

Un cambio de tendencia en ACB provocado por Valencia Basket y Unicaja

El cambio de tendencia en la ACB se empieza a ver en la propia clasificación y en la competitividad de los partidos. Sin ir más lejos, el mejor ejemplo es la actual temporada, en la jornada 26, el Real Madrid sigue líder en solitario con un balance de 24-2, pero ya no lo hace con la sensación de superioridad absoluta de otras épocas. Detrás, el Valencia Basket aparece como principal perseguidor con un registro positivo de 20-6.

A esta nueva realidad, con un Valencia Basket poderoso tanto en ACB como en la Euroliga, hay que sumar que el Barça Basket está viviendo una de sus etapas más irregulares de las últimas campañas, con además problemas financieros severos. No obstante, los azulgrana siguen en la pelea pero lejos de la consistencia de sus grandes años, como refleja su posición en la tabla, ocupando el quinto lugar.

Estos síntomas de más igualdad se ha trasladado en la pista y han situado las aspiraciones de clubes Unicaja y Valencia Basket como candidatos a títulos importantes como las Copas del Rey o Supercopas.

El panorama europeo y su importancia en ACB

El debate sobre el futuro formato de la Euroliga sirve como ejemplo claro de hasta qué punto ha cambiado el contexto del baloncesto europeo y cómo eso afecta directamente a la lucha en la ACB. La posibilidad de mantener un sistema con 20 equipos y una fase regular muy exigente responde a intereses económicos de los clubes propietarios, pero también genera una carga competitiva cada vez mayor, que podría afectar directamente a las competiciones nacionales.

Este escenario abre un nuevo debate en el análisis del supuesto fin del duopolio: no todo depende del talento o del presupuesto, sino también de la estructura del calendario y del desgaste físico que puede uponer en las plantillas. Mientras los grandes proyectos intentan mantener equipos de muchos jugadores para competir en varias competiciones, otros clubes españoles sufren una sobrecarga que condiciona su rendimiento a lo largo de la temporada.

En este sentido, la igualdad creciente en la ACB no solo se explica por la mejora de los aspirantes, sino también por un sistema europeo que, paradójicamente, puede estar reduciendo las diferencias al aumentar la dificultad para todos.

Títulos nacionales en este siglo de Unicaja y Valencia Basket