Unicaja llegaba al partido con el objetivo de dar un golpe en la mesa ante un rival de máximo nivel como Valencia Basket, pero acabó frustrado y sumando una nueva derrota. El plan de Ibon Navarro no terminó de funcionar, especialmente con la defensa sobre la estrella del conjunto taronja, que volvió a demostrar por qué es el MVP y en un momento de forma excelente.

La exhibición de Jean Montero contra Unicaja

Valencia Basket se ha llevado la victoria en el Martín Carpena ante Unicaja por 89-96 en un partido muy igualado hasta el descanso (49-48). El duelo se rompió en el tercer cuarto, cuando los taronjas subieron el ritmo y firmaron un parcial que les permitió llegar a una ventaja de hasta +10 (66-76), apoyados en su acierto exterior y en el dominio del rebote ofensivo.

El gran protagonista fue Jean Montero, que firmó un partidazo con 29 puntos y 31 de valoración, siendo decisivo en los momentos clave con varias canastas en el último cuarto. Por parte de Unicaja, destacó Chris Duarte con 22 puntos, pero los locales no pudieron culminar la remontada en los minutos finales, a pesar de acercarse a 89-93 en el tramo decisivo.

La semana de Jean Montero con Valencia Basket e Ibon se rinde

Valencia Basket ha firmado una semana extraordinaria, encadenando seis victorias en apenas catorce días entre ACB y Euroliga, con un Jean Montero absolutamente decisivo en el tramo más exigente del calendario. El base dominicano ha sido el gran motor ofensivo del equipo, especialmente en los últimos cuatro partidos, donde ha promediado cerca de 24 puntos por encuentro y alrededor de 28 de valoración, con porcentajes muy altos en tiro y una influencia constante en el ritmo del juego.

En ese contexto, el propio Ibon Navarro ha reconocido tras el encuentro el peso diferencial del jugador y cómo destrozó su plan defensivo: “El talento es el que marca diferencias, y Montero tiene muchísimo. Hemos probado cosas, pero no nos ha salido. No hemos conseguido pararlo”. El dominicano, que suena para irse a la NCAA, es la máxima estrella de Valencia Basket.

Últimos partidos de Jean Montero con Valencia Basket