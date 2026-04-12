La NCAA se ha afianzado como el gran competidor, junto a la NBA, en la pugna por captar talento de la Euroliga. Su estrategia apunta directamente a los jóvenes con mayor proyección, como demuestran el caso de Quinn Ellis en Olimpia Milano o la posibilidad de que Matteo Spagnolo —ex segunda ronda del draft de la NBA— abandone Baskonia para poner rumbo a Estados Unidos. En este escenario, Valencia Basket se mantiene en alerta ante el creciente interés por su gran estrella.

¿Saldrá Jean Montero del Valencia Basket?

A finales de junio de 2025, Valencia Basket blindó a Jean Montero con una renovación que lo consolida como uno de los pilares del proyecto taronja. El base de Santo Domingo firmó hasta junio de 2028 y, en su debut en la Euroliga, está firmando unos sólidos promedios de 13,8 puntos, 3 rebotes y 4,6 asistencias por partido.

¿Cuál es el problema? Jean Montero, con solo 22 años, lleva tiempo en el radar de la NCAA. De hecho, según el perfil de Basketballmaniacs en X, el base de Valencia Basket habría recibido ofertas para jugar un año en el baloncesto universitario estadounidense valoradas en torno a los 4 millones de dólares. No es la primera vez que surge este tipo de rumor sobre una posible salida hacia la NCAA, aunque, a día de hoy, su marcha parece altamente improbable.

Jean Montero ya recibió en el pasado propuestas procedentes de la NCAA —hoy por hoy, el destino más potente a nivel económico—, pero Valencia Basket no se quedará de brazos cruzados. El club taronja se moverá en paralelo a estas nuevas ofertas y, apenas un año después de su renovación, todo apunta a que revisará y mejorará su contrato para elevar su estatus dentro del proyecto, consciente eso sí de que no podrá igualar las cifras que se manejan en el baloncesto universitario estadounidense.

Sin embargo, en Valencia Basket tienen claro que Jean Montero ha descartado de forma reiterada la opción de dar el salto a la NCAA, al no considerarla el camino adecuado para su progresión deportiva. Su hoja de ruta, en cambio, sí contempla un futuro salto a la NBA. Así, el jugador dominicano continuará bajo las órdenes de Pedro Martínez, consciente de su papel como pieza clave e indispensable en el proyecto y en el nuevo escenario del Roig Arena.

Estadísticas de Jean Montero en la temporada 2025-26