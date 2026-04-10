El nivel que viene mostrando Valencia Basket en Liga Endesa ACB ya es motivo para estar preocupado si uno se mide a los de Pedro Martínez. Sin embargo, su rendimiento en Euroliga termina de asustar hasta al más pintado. Por ello, el Unicaja de Málaga de Ibon Navarro tendrá que hacerlo casi todo bien para llevarse el choque.

Las claves para que Unicaja de Málaga frene a Valencia Basket en Liga Endesa ACB

El Valencia Basket es un conjunto temible, pero también es un cuadro con una filosofía innegociable. Los de Pedro Martínez no cambiarán su planteamiento de correr, lanzar pronto y ser agresivos al rebote ofensivo. Conocer lo que se encontrarán da una pequeña ventaja a Ibon Navarro para que su Unicaja de Málaga pueda llevarse el duelo de Liga Endesa ACB. Una de las claves es uno de los grandes atributos cajistas, el uso de faltas.

Una de las situaciones del juego en las que más daño puede hacer Valencia Basket es en transición. Tanto castigando al contrataque, como jugando rápido en llegada, son letales. Unicaja de Málaga tendrá que usar muy bien sus faltas para impedir que se produzcan estas circunstancias. Un volumen alto de personales a campo abierto y no en penetración será clave. Los de Ibon Navarro ya de por sí son uno de los equipos que más y mejor usan las faltas de toda la Liga Endesa ACB.

Otras preocupaciones de Ibon Navarro en el choque

Otra de las grandes cualidades del Valencia Basket de Pedro Martínez es su dominio del rebote ofensivo, que cargan hasta con 5 jugadores. Los taronjas son el mejor equipo en capturas ofensivas de la Liga Endesa ACB y el tercero de la Euroliga; además, con porcentajes altísimos. Al margen de la evidencia, que Unicaja de Málaga tendrá que estar muy centrado en el cierre, Ibon Navarro podría buscar una manera de aprovechar esa querencia por ser agresivos para anotarles al contrataque.

Tyson Pérez y James Webb son los mejores reboteadores defensivos de Unicaja de Málaga en Liga Endesa ACB. Ambos jugadores son muy capaces de correr la pista y de trasladar la pelota en bote. Ibon Navarro podría aprovechar esa capacidad para tratar de iniciar situaciones de contrataque con su salida en bote, ya sea para mejorar la línea de pase a otro jugador, como para que ellos mismos finalicen la acción. Valencia Basket tendrá que controlar mucho esa primera acción defensiva, lo cual es complicado tras una jornada doble de Euroliga intersemanal.