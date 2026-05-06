El Unicaja afronta un nuevo reto en la Final Four de la Basketball Champions League con el duelo ante el AEK Atenas, un rival al que ya conoce de temporadas recientes. El conjunto malagueño buscará el pase a la final en un partido de máxima exigencia, marcado por los pequeños detalles y con dos virtudes claras de los griegos, que los de Ibon Navarro necesitan contrarrestar.

La fortaleza física del AEK Atenas, un peligro para Unicaja en la BCL

El AEK Atenas destaca como uno de los equipos más dominantes físicamente de la Basketball Champions League. Su fortaleza se basa en un gran poder atlético en prácticamente todas las posiciones, con jugadores altos, fuertes y capaces de defender sin sufrir desajustes. Jugadores como James Nunnally son clave, mientras que su rotación interior (Gray, Brown y Feazell) añade presencia física constante en la pintura.

Para el Unicaja, la clave para contrarrestar esa superioridad física pasa por cambiar el contexto del partido. En lugar de entrar en un juego lento y táctico, donde el AEK se encuentra cómodo, necesita subir el ritmo, correr y generar situaciones en transición. El uso de una rotación amplia, con hasta 10-12 jugadores aportando energía en tramos cortos, será fundamental para igualar la intensidad.

Frank Bartley IV: una amenaza constante del AEK Atenas para Unicaja

El gran peligro del AEK Atenas es Frank Bartley IV, que llega a la Final Four en un momento de forma sobresaliente. El base estadounidense está firmando una temporada de nivel MVP con 17,3 puntos, 3,7 rebotes y 3,6 asistencias por partido, cifras que incluso suben en la BCL hasta rondar los 18,5 puntos de media, siendo además uno de los mejores triplistas del torneo (44 triples anotados).

Más allá de los números, viene de ser decisivo en cuartos de final, donde anotó 52 puntos en la serie ante el Joventut de Badalona (17,3 por partido), y llega con confianza tras promediar más de 15 puntos en sus últimos cinco encuentros. Es un jugador completo, capaz de anotar, asistir y presionar en defensa, lo que lo convierte en el motor del equipo griego. Para Unicaja, frenar a Bartley será una prioridad absoluta y pasará por un trabajo colectivo más que individual. Una de las claves será obligarle a jugar en situaciones más estáticas.

¿Cuándo y dónde ver el Unicaja vs AEK Atenas de la BCL?

El partido entre Unicaja y AEK Atenas, correspondiente a las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League, se juega el jueves 7 de mayo a las 21:00 horas en el Palau Olímpic de Badalona y se podrá ver en directo por Teledeporte, además de en plataformas de pago como DAZN.