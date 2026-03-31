Unicaja de Málaga tiene por delante un partido crucial de BCL en mitad de un pequeño valle de resultados. Los últimos dos encuentros, ambos de Liga Endesa, acabaron con victoria del oponente. La realidad es que tanto La Laguna Tenerife como el Barça Basket son dos derrotas que pueden producirse. En BCL la alegría suele ser la tónica. En los cuartos de final del torneo europeo tendrán que medirse a un ALBA Berlin con un jugador muy especial y difícil de defender.

Unicaja de Málaga quiere reencontrarse con la versión de las últimas temporadas

Unicaja de Málaga vivió turbulencias en verano tras un mercado en el que perdió jugadores muy importantes. Los malagueños vieron el ocaso de un proyecto. Sin embargo, se aferran a una BCL que bien les recurda a los mejores momentos del equipo de Ibon Navarro. Ya están en cuartos de final, pero no tienen un cruce sencillo. Un ALBA Berlín con nombres como Martin Hermanson, Justin Bean o Malte Delow.

🏀 El @albaberlin, un viejo conocido en Europa

➡️ El miércoles será el tercer equipo al que nos habremos enfrentado tanto en Copa Korac, @EuroLeague, @EuroCup y ahora @BasketballCL

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Los de Ibon Navarro vienen de vencer a Joventut de Badalona en el que la previa estuvo marcada por la calculadora de resultados. Finalmente, Unicaja de Málaga se impuso y se cruzará con ALBA de Berlín. El cuadro alemán que viene de jugar la Euroliga varios años tiene un plantel temible. Sin embargo, entre varios nombres rutilantes, hay un jugador que de forma discreta se ha ganado el spot en la previa, Justin Bean.

Justin Bean, el ‘Vezenkov’ de BCL amenaza a Ibon Navarro

Si por algo se ha caracterizado Ibon Navarro es por ser un excelente preparador de eliminatorias. ‘El plan de Ibon’ ya es marca registrada. En este caso, en BCL tendrá que volver a demostrar sus armas frente a ALBA Berlín. No obstante, no lo tendrá fácil. En los últimos encuentros Justin Bean viene demostrando tirar del equipo germano, pero la tipología de jugador que es hace difícil su defensa.

Justin Bean es un jugador que necesita muy poco balón para hacer daño, al más puro estilo del MVP de la Euroliga Sasa Vezenkov. El ala-pívot tiene una mano prodigiosa a pies parados y destaca por su juego sin balón. Abierto o cortando este jugador anota con facilidad. Además, tiene cierta intuición para rebotear. A diferencia del típico jugador que crea desde el bote o desde la lectura de bloqueos directos o indirectos, contener a una pieza de este estilo dependerá mucho de la estabilidad ofensiva de Unicaja de Málaga a nivel colectivo. Sin duda, un reto interesante para estos cuartos de BCL.