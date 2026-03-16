Un duelo clave espera este martes en el Martín Carpena, donde dos equipos ACB medirán fuerzas en la última jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League. Con el liderato del grupo todavía en juego, el partido se presenta como una cita decisiva que puede marcar el camino hacia los cuartos de final.

Los números que Unicaja necesita en BCL

Unicaja saca la calculadora porque su última jornada del Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League se ha convertido en un escenario de “todo o nada”. Con tres victorias y dos derrotas, los malagueños solo pueden aspirar al primer puesto si vencen al Joventut Badalona por cinco puntos o más en el Martín Carpena. Solo así empatarían en victorias con los catalanes y aprovecharían el average favorable de la primera vuelta, asegurando la codiciada condición de cabeza de serie para los cuartos de final.

La importancia de este cálculo no es solo estadística: liderar el grupo garantiza ventaja de pista en la eliminatoria, con la posibilidad de jugar el primer y, si hace falta, el tercer partido en casa, lo que puede ser determinante en un playoff al mejor de tres. Además, ser primero evita enfrentarse a otros líderes hasta la Final Four.

Ibon Navarro destaca el momento de Joventut Badalona antes de BCL

Joventut Badalona llega a Málaga en un gran momento, con jugadores en plena forma como Ricky Rubio y Jabari Parker, que están marcando las diferencias dentro de la plantilla. En la previa, Ibon Navarro destacó precisamente esto: “Ellos están en un muy buen momento. Tienen un equipo muy trabajado, que saben a lo que juegan y que va primero en el grupo”.

En la víspera del partido, el técnico cajista recalcó que, aunque la cita no es definitiva, sí es decisiva para el liderato del Grupo K: “Es un partido en el que se va a decidir esa primera posición, que es importante… tenemos que intentar hacer nuestro juego, subir el ritmo y, con la ayuda de nuestra gente en el Carpena, sacar la victoria por cinco puntos o más”.

Así llega Joventut al partido de BCL contra Unicaja

El conjunto catalán llega a Málaga con un registro impresionante en el Grupo K de la BCL 2025/26, con cuatro victorias y una sola derrota en las cinco primeras jornadas, lo que le sitúa líder del grupo con un porcentaje de victorias del 80 %. El equipo encadena tres triunfos en sus últimos cuatro encuentros y presenta un balance ofensivo y defensivo sólido, con un +38 en el diferencial de puntos.