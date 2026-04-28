Un destacado canterano de la ACB ha alcanzado un nuevo acuerdo que le llevará la próxima temporada a la NCAA, donde ha firmado un contrato importante con el objetivo de integrarse en un programa de primer nivel. Su intención será ganar protagonismo en el baloncesto universitario estadounidense y seguir desarrollando su carrera con vistas a sus futuras opciones en el Draft de la NBA. Aunque ya era considerado un prospect con potencial para dar el salto, su decisión sorprende por recalar en una universidad de élite.

Del Barça Basket a Unicaja y ahora a la NCAA

Arturas Butajevas dejó buenos destellos durante su etapa en la cantera del Barça Basket, al que llegó en 2023. Su fichaje por Unicaja Málaga el pasado verano llamó la atención, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados del equipo U22 con sede en Alhaurín de la Torre.

El jugador lituano incluso llegó a debutar con el primer equipo a las órdenes de Ibon Navarro, mientras que en el filial firmó unos sólidos promedios de 15,6 puntos, 7,6 rebotes y 1,3 asistencias. Destaca por su amenaza en el tiro exterior, su visión de juego y su notable técnica individual. Sin embargo, su etapa en el baloncesto español llega a su fin, ya que emprenderá rumbo a la NCAA para continuar su desarrollo.

Su llegada se enmarca en uno de los proyectos universitarios más potentes del país, ya que Florida Gators, campeones de la NCAA en 2025, incorporan a Arturas Butajevas bajo la dirección de un entrenador de máximo nivel como Todd Golden. El técnico del programa destacó su entusiasmo por el fichaje, subrayando que se trata de un jugador con gran capacidad física y atlética, con impacto en la pintura y experiencia previa en competiciones internacionales y de formación. También puso en valor su ética de trabajo y su encaje en el sistema del equipo, señalando que esperan su llegada para integrarlo en los entrenamientos durante el verano.

Florida sigue buscando prospects internacionales

El fichaje de Arturas Butajevas refuerza la tendencia de los Florida Gators de incorporar talento internacional, una estrategia que ha dado muy buenos resultados en los últimos años. El nigeriano Rueben Chinyelu fue reconocido como Jugador Defensivo del Año tanto a nivel nacional como en la SEC. Por su parte, el australiano Alex Condon recibió honores en el quinteto ideal de la conferencia, mientras que el esloveno Urban Klavzar fue distinguido como Sexto Hombre del Año en la SEC.

La salida de jóvenes canteranos hacia la NCAA es una tendencia cada vez más consolidada, y en el caso de Arturas Butajevas, su progresión en Florida Gators será seguida de cerca por Unicaja Málaga durante su etapa universitaria. Si en el futuro decidiera regresar al baloncesto europeo, no se descarta un posible retorno al conjunto malagueño. Además, su condición de jugador de formación lo convertiría en un activo interesante de cara a la Liga Endesa, lo que añade valor a su desarrollo a largo plazo.