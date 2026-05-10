Unicaja afronta uno de los mayores contratiempos de su planificación reciente con un fichaje que llegó como gran apuesta del mercado ACB, tras haber estado incluso en la órbita del Real Madrid Baloncesto, y que no ha cumplido las expectativas. Tal es así, que el conflicto con el jugador ha terminado en una sanción disciplinaria y con un terremoto gigante en la entidad cajista.

Unicaja aparta a Chris Duarte de forma inmediata

Unicaja vive momentos complicados a nivel interno y ha decidido abrir un expediente disciplinario a Chris Duarte, suspendiéndolo cautelarmente de empleo tras lo ocurrido durante la Final Four de la Basketball Champions League. Tal y como ha informado el club, el alero dominicano queda apartado del equipo mientras se analiza su conducta.

La medida tiene efecto inmediato e implica que Duarte no estará disponible para la dinámica del primer equipo en este tramo final de temporada, incluyendo el partido por el tercer y cuarto puesto de la BCL ante La Laguna Tenerife. El jugador dispone ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de que se resuelva el expediente.

¿Por qué Unicaja ha tomado esta decisión con Chris Duarte?

La sanción tiene su origen en un conflicto que se fue deteriorando a lo largo de la temporada y que terminó de estallar en la Final Four. El jugador, que llegó como uno de los grandes fichajes del verano en la ACB, nunca logró encajar plenamente en el sistema ni consolidar un rol claro dentro del equipo dirigido por Ibon Navarro, lo que generó frustración por su falta de continuidad y su escaso protagonismo en momentos clave.

El punto de ruptura llegó con sus mensajes en redes sociales, donde expresó su malestar de forma muy directa, dejando entrever conflictos internos: “He pasado mierda este año. Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado”. Desde el club se interpretó que se había sobrepasado un límite al hacer público un problema interno en un momento crítico, afectando tanto a la imagen de la entidad como a la estabilidad del vestuario.

La decepción del fichaje de Chris Duarte en Unicaja

El caso de Chris Duarte refleja una de las mayores decepciones de la temporada en Unicaja. El dominicano llegó con cartel de estrella tras su paso por la NBA y con interés de equipos de Euroliga —incluso fue vinculado con el Real Madrid—, llamado a liderar el juego ofensivo. Sin embargo, su rendimiento ha estado lejos de lo esperado, sin continuidad ni impacto en un equipo que ha sufrido problemas ofensivos durante el curso.

La relación con Ibon Navarro ha sido uno de los factores clave en este desenlace. El técnico llegó a dejarle fuera de la convocatoria en las semifinales de BCL por decisión técnica, asegurando que “los 12 jugadores eran los que estaban preparados”, una declaración que dejó en evidencia la pérdida de confianza y el distanciamiento entre ambas partes.