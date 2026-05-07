Todo está listo en el pabellón Olímpic de Badalona para una Final Four de la BCL que promete emociones fuertes y mucha tensión. La jornada arrancará con el duelo entre Rytas Vilnius y La Laguna Tenerife, antes de dar paso al gran plato fuerte: Unicaja Málaga frente a AEK Atenas, una de las rivalidades más intensas del baloncesto europeo de los últimos cinco años y con viejas cuentas pendientes por resolver del lado ateniense. En juego, dos billetes para la gran final de la Basketball Champions League.

Unicaja Málaga y AEK Atenas: el duelo está servido en Badalona

El segundo choque de semifinales de esta Final Four de la Basketball Champions League será una reedición del enfrentamiento vivido hace un año en Atenas. Entonces, el equipo de Liga Endesa se impuso en un duelo de máxima tensión por 65-71, resultado que le abrió el camino hacia la final ante Galatasaray, consiguiendo el título tras vencer por 83-67.

Ahora, con el deseo de revancha por parte del conjunto griego, AEK Atenas vuelve a cruzarse con los malagueños en una rivalidad que ha ido creciendo con fuerza en los últimos años. No en vano, será la cuarta vez que ambos equipos se enfrenten en la BCL, consolidando un duelo ya habitual entre dos aspirantes con cuentas pendientes en el baloncesto europeo.

Tanto Unicaja como AEK Atenas son dos auténticos clásicos del baloncesto europeo y, además, dos de los tres equipos que más veces han alcanzado las semifinales de la Basketball Champions League, con un total de cuatro presencias cada uno. El conjunto dirigido por Dragan Sakota, además, tiene un hito al alcance: si logra superar a Unicaja, alcanzaría las 100 victorias en la BCL, una cifra que solo supera La Laguna Tenerife, líder histórico con 128 triunfos en la competición.

Diez ediciones de AEK en BCL

La entidad de la capital griega, AEK Atenas, ha estado presente en las diez ediciones disputadas hasta la fecha de la Basketball Champions League, llegando incluso a conquistar el título en la temporada 2017-18 con nombres destacados como Vince Hunter o Kevin Punter, con victoria en la final al AS Mónaco por 100-94.

El conjunto ateniense accede a esta Final Four tras superar en cuartos de final a Joventut Badalona por un ajustado 2-1. En el plano estadístico, AEK solo ha encajado dos derrotas en toda la presente campaña europea, siendo el equipo con menos partidos perdidos de la competición, un registro que comparte con Unicaja Málaga, que en su momento cayó ante Würzburg y la propia Penya.

El partido promete dejar múltiples focos de interés, tanto dentro como fuera de la pista, con especial atención al duelo en los banquillos entre Ibon Navarro y Dragan Sakota. Será clave también ver cómo el técnico vitoriano plantea el encuentro para frenar a referentes del conjunto griego como Frank Bartley, la gran estrella del proyecto, James Nunnally, RaiQuan Gray, Dimitris Katsivelis o Lukas Lekavicius, piezas determinantes en el esquema ofensivo de AEK.

Duelos directos Unicaja Málaga vs AEK Atenas