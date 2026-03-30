El Asisa Joventut Badalona encadena su sexta victoria en Liga Endesa y ya apunta al crucial duelo de cuartos ante el AEK en Atenas. El inicio de la eliminatoria de BCL será decisivo en la lucha por un billete a la Final Four de Badalona, aunque las dudas por molestias y lesiones de varios jugadores verd-i-negres generan incertidumbre en el equipo.

AEK vs Joventut y los problemas en el juego interior

El próximo 1 de abril, el SUNEL Arena de Atenas será testigo del primer duelo entre AEK y Asisa Joventut, pero el equipo verd-i-negre llega con problemas: Dani Miret ve como su roster está tocado a pocos días del crucial partido de BCL, Ante Tomic apenas jugó dos minutos ante Dreamland Gran Canaria, y Simon Birgander no disputó el encuentro de ACB.

Last year's Final Four hosts take on this year's Final Four hosts in a Quarter-Finals matchup that has thriller written all over it 🍿 AEK vs. Joventut for the first time since 1970!#BasketballCL | #RoadtoBadalona pic.twitter.com/MQvHTHK370 — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 25, 2026

Formar parte de la Final Four de BCL en Badalona es uno de los grandes objetivos de la temporada para la Penya, pero la eliminatoria llega marcada por las dudas: el center sueco arrastra molestias en la fascia del pie derecho, mientras que Tomic se resintió de sus problemas en los isquiotibiales tras un golpe, tuvo que abandonar el partido rumbo al banquillo y finalmente se retiró a vestuarios.

A solo dos días del duelo ante el AEK en Atenas, se desconoce si Tomic y Birgander podrán estar disponibles. Ante este panorama —ya visible en el partido contra Gran Canaria—, la Penya necesitará la mejor versión de Jabari Parker y podría apostar por un quinteto con perfiles como Michael Ruzic y Miguel Allen, en formato ‘small ball’, con el objetivo de frenar a los pivots principales del AEK, Skordilis y Feazell, pilares del sistema de Dragan Sakota.

AEK llega con derrota ante el Peristeri de Álvaro Cárdenas

El AEK llega al primer duelo de cuartos de final de BCL tras caer en la liga griega por 74-64 ante Peristeri, a pesar de los 16 puntos de Nunnally y los 14 de Greg Brown III. En la Penya, Cárdenas disputó 29 minutos sumando 9 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, mientras que Jake Van Tubbergen lideró la anotación con 19 puntos.