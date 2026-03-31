El Joventut Badalona se enfrenta a uno de los retos más importantes de la temporada: los cuartos de final de la Basketball Champions League. Con la eliminatoria a solo un paso de la Final Four, el equipo llega a Grecia con bajas sensibles en la pintura que obligan a replantear su juego interior. La Penya buscará adaptarse a estas circunstancias y defendiendo a uno de los rivales más poderosos bajo el aro tanto en ataque como defensa.

KeyShawn Feazell puede ser el rival a batir para Joventut Badalona

Joventut Badalona afronta la eliminatoria contra el AEK BC con bajas sensibles en la pintura: las ausencias de Ante Tomic y Simon Birgander obligan al equipo a reestructurar su juego interior. Ambos pívots tienen un papel muy importante en los rebotes y en la presencia cerca del aro, por lo que esta situación convierte el apartado reboteador en un aspecto crítico para mantener el control del ritmo del partido y evitar segundas oportunidades del rival.

En el AEK, KeyShawn Feazell puede ser clave en el apartado de rebotes, tanto en fase ofensiva como defensiva, donde ha registrado 4,6 rebotes por partido en la Basketball Champions League, repartidos en 3,8 defensivos y 0,8 ofensivos. Con su llegada para reemplazar a Silva, el estadounidense se ha convertido en apenas unos partidos en el segundo máximo reboteador del equipo, tras Raiquan Gray (5,9). Su capacidad para capturar balones y generar segundas oportunidades podría complicar la tarea del conjunto de Dani Miret.

Así manejará Joventut Badalona las bajas en la pintura

La ausencia de Ante Tomic y Simon Birgander deja a la pintura del ASISA Joventut huérfana, pero el equipo buscará adaptarse mediante un planteamiento más versátil, apostando por el ‘small ball’. Dani Miret confiará en jugadores como Michael Ruzic y Miguel Allen para cubrir la posición de ‘5’, aprovechando su energía y movilidad para mantener la intensidad defensiva y el control de los rebotes.

Además, la Penya reforzará su calidad en el juego exterior para compensar la menor presencia en la pintura. Movimientos rápidos, penetraciones y tiros desde fuera permitirán que el equipo siga siendo competitivo frente al AEK, minimizando el impacto de las bajas.

¿Cuándo y dónde es el AEK BC vs. Joventut Badalona?

El primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League entre Joventut Badalona y AEK BC se jugará este miércoles 31 de marzo a las 18:30 horas en el SUNEL Arena de Atenas, Grecia. La serie se disputa al mejor de tres encuentros, y la Penya buscará un triunfo clave para mantener vivas sus opciones de avanzar a la Final Four.